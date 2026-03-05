Hacete socio para acceder a este contenido

mayoría mujeres

UCM anunció el despido de 125 trabajadores; gremio en alerta

Los trabajadores de UCM se reunirán el lunes en asamblea para analizar la posibilidad de llevar adelante medidas para tratar de revertir la situación.

Anuncian 125 despidos en UCM.

Por Fabián Tapia

La empresa multinacional propietaria de Unidad Coronaria Móvil (UCM) anunció el despido de 125 empleados. Esta situación fue notificada a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). En respuesta, los trabajadores se reunirán en asamblea para discutir posibles medidas de lucha.

Según lo expuesto por la firma, los despidos se concentran en las áreas administrativas y recursos humanos. Se trata en su mayoría de personal femenino.

Ante esto, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Marcos Franco, en diálogo con radio Monte Carlo, lamentó la noticia y brindó los detalles de por qué la empresa llegó a tomar esta decisión.

Relató que "vino un representante de la empresa propietaria de la Unidad Coronaria Móvil, que es un grupo radicado en Dinamarca, y muy liviano de cuerpo transmite que se va a prescindir de 125 trabajadores". Agregó que se trata de funcionarios "todos vinculados a las áreas administrativas, recursos humanos, contaduría, tesorería, call center".

Destacó que se trata de un "sector feminizado", donde más del 80% son mujeres. "Precisamente en esa áreas, esta empresa termina tomando la decisión de despedir a este grupo de trabajadoras", sostuvo.

Trabajadores se movilizan

Una vez conocida la decisión de la empresa, la FUS mantuvo una serie de contactos con autoridades del Gobierno.

"Fuimos recibidos por el ministro de Trabajo y la titular de la Dinatra para trasladar nuestra preocupación y tratar de revertir esta situación que, estamos visualizando, y así se lo hemos manifestado al presidente del Pit-Cnt, que es como una metodología donde los dueños de las empresas que provienen del exterior, en las primeras de cambio levantan y se van. En este caso por ahora no pero dejan 125 familias sin empleo".

Los trabajadores de UCM, por su parte, decidieron reunirse el lunes en asamblea para evaluar si toman medidas.

En tanto, la FUS verá "en que medida va a acompañar, para rodear este conflicto".

