Orsi participó en la inauguración de la cosecha de girasol 2026

Girasol y resistencia

Sostuvo que el girasol es “un cultivo de resistencia y confianza”. Décadas atrás, fue uno de los motores de las colonias agrícolas. “Hoy, impulsado por el campo uruguayo, este girasol tiene memoria y futuro. Estamos cosechando el resultado de una estrategia que busca darle al productor opciones competitivas y sostenibles, y que aporta a la industria materia prima que agrega valor. Es una cadena que mueve al país”, indicó Giudice.

Por su parte, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, sostuvo que “cada hectárea sembrada tiene a muchas familias detrás”, así como “una forma de habitar y de defender el territorio”. Definió esta cosecha como el resultado de meses de trabajo en un departamento productivo, basado en el cooperativismo, que definió como un modelo de producción que exige esfuerzo, organización, conocimiento y compromiso colectivo.

Cosecha

Juan Manuel García., presidente de Copagran, indicó que esta zafra abarca unas 25.000 hectáreas, de las cuales Copagran posee más del 50%. El destino de la producción es la industria nacional. Luego de problemas sanitarios que prácticamente sentenciaron el cultivo de girasoles, la promoción del rubro retornó en los últimos seis años, con un crecimiento sustantivo debido a los buenos resultados económicos.

En la medida en que siga aumentando el volumen de la producción, el mercado se podría abrir a la exportación, indicó García, quien destacó la comunicación fluida del organismo con el Gobierno, con nuevas alternativas y posibilidades de abrir mercados potenciales.