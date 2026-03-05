Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Jadson Viera | Juventud de Las Piedras |

Nacional

Jadson Viera pone toda la carne en el asador y mete 6 cambios para enfrentar a Juventud

La derrota clásica pegó fuerte en Nacional y el entrenador mete mano en el equipo y cambia medio cuadro.

Jadson Viera hace cambios y el Diente López vuelve a la titularidad en Nacional.

Por Gastón García

Luego de muchas idas y vueltas, Juventud de Las Piedras fijó el Parque Artigas para recibir a Nacional el domingo desde la hora 17 por la quinta fecha del Torneo Apertura.

La derrota clásica pegó fuerte en tiendas tricolores y el entrenador Jadson Viera busca sacudir la interna metiendo 6 cambios para el partido ante los pedrenses.

Esto deja claro, más allá de sus declaraciones, que no quedó nada conforme con el rendimiento del equipo ante Peñarol.

Mete mano en el once

De esos seis cambios, dos son obligados. Hablamos de los dos centrales. Se confirmó el desgarro de Sebastián Coates por lo cual en su lugar ingresará Agustín Rogel. Por su parte ante la partida del colombiano Julián Millán y cuando todos esperábamos que jugara Paolo Calione, el entrenador decidió darle la oportunidad a Tomás Viera.

El zaguero, de 19 años, tenía todo arreglado para salir a préstamo a Deportivo Maldonado, finalmente, se quedó en el tricolor a pedido de Jadson Viera y ahora le da la oportunidad de ser titular.

Así las cosas, la línea de cuatro por delante de Mejía sería con Juan de Dios PIntado, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido.

En el medio campo habrá dos variante. La última incorporación, el argentino Mauricio Vera, será titular ante los pedrenses junto al juvenil Agustín Dos Santos. Saldrían del equipo Luciano Boggio y Lucas Rodríguez.

Arriba también hay novedades. En una semana con muchas críticas luego de la derrota clásica, el entrenador se decidió por colocar desde el inicio a su principal figura, el Diente Nicolás López. Pero no será el único, ya que Juan Cruz de los Santos recuperado también se mete en la once inicial.

Pasando en limpio, el equipo para enfrentar a Juventud de Las Piedras sería con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Mauricio Vera y Agustín dos Santos; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Temas

