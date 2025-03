La AUF al rojo vivo: Palma denunció firmas "inventadas" para cambiar votos

El dirigente también señaló irregularidades en un documento clave: "En ese documento hay una firma que no se sabe de quién es. El presidente es el señor Javier Barrios, y él dijo que no la había firmado. Aunque hubiera firmado, no valdría, porque tendría que ser firmado por el secretario general. Hay una sola firma y sin aclaración. Cuando Lasalvia le preguntó a Barrios de quién era la firma, le dijo que no era suya, pero que no podía decir de quién."