La AUF cierra filas y apuesta a la continuidad rumbo al Mundial: Bielsa se queda

Sin fracturas internas

En los últimos días circularon versiones sobre posibles tensiones entre el plantel y el entrenador argentino. Alonso fue categórico al respecto: “No hay nadie que se quiera tirar del barco ni pidiendo cabezas. Estamos todos en que se levante la selección rumbo al Mundial, no hay renunciamientos”.

El presidente remarcó que el diálogo con los futbolistas y el cuerpo técnico fue constante y maduro, y que existe un compromiso “inquebrantable” con la selección. La prioridad es cerrar filas y encarar el tramo final hacia la Copa del Mundo con una estructura fortalecida.

Un mensaje claro: Bielsa continúa

La AUF emitirá en las próximas horas un comunicado detallando las conclusiones de esta semana de reuniones. Sin embargo, el mensaje político y deportivo ya fue transmitido con claridad: Marcelo Bielsa sigue en el cargo. “Podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que la gente va a estar dando todo para que la selección llegue lo mejor posible”, aseguró Alonso, antes de cerrar con la frase que terminó de zanjar cualquier especulación: “Sigue con nosotros”.

Con la continuidad confirmada, Uruguay encara ahora el desafío de reordenar su funcionamiento y capitalizar el sacudón como punto de partida para una reconstrucción que permita llegar con confianza y cohesión al gran objetivo: el próximo Mundial.