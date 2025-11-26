Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

continuidad

La AUF cierra filas y apuesta a la continuidad rumbo al Mundial: Bielsa se queda

Más allá del golpe deportivo, la AUF interpreta la situación como una oportunidad para corregir y crecer, por eso sigue apostando a Bielsa.

Habrá Bielsa hasta el Mundial.

Habrá Bielsa hasta el Mundial.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Tras la derrota 5-1 ante Estados Unidos y los días de tensión que se generaron en torno al futuro del cuerpo técnico, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) despejó cualquier duda: Marcelo Bielsa continuará al frente de la selección. Así lo confirmó el presidente Ignacio Alonso tras una extensa reunión de cuatro horas realizada este martes en el Complejo Celeste.

El encuentro, calificado como “muy bueno”, sirvió para evaluar el momento deportivo, ajustar aspectos internos y, sobre todo, fortalecer la cohesión del proyecto rumbo al Mundial. “Desde que terminó el partido con Estados Unidos hasta ahora, lo que hemos hecho sólidamente es conversar, entendernos entre todos, fijar objetivos, y entiendo que estamos trazando caminos para llegar bien al Mundial”, afirmó Alonso.

Más allá del golpe deportivo, la AUF interpreta la situación como una oportunidad para corregir y crecer. “Lo importante de la crisis que desató el partido frente a Estados Unidos es que nos ha hecho trabajar duro en la interna para saber que, a tiempo, tenemos que hacer cosas. La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días”, sostuvo el titular del organismo.

Sin fracturas internas

En los últimos días circularon versiones sobre posibles tensiones entre el plantel y el entrenador argentino. Alonso fue categórico al respecto: “No hay nadie que se quiera tirar del barco ni pidiendo cabezas. Estamos todos en que se levante la selección rumbo al Mundial, no hay renunciamientos”.

El presidente remarcó que el diálogo con los futbolistas y el cuerpo técnico fue constante y maduro, y que existe un compromiso “inquebrantable” con la selección. La prioridad es cerrar filas y encarar el tramo final hacia la Copa del Mundo con una estructura fortalecida.

Un mensaje claro: Bielsa continúa

La AUF emitirá en las próximas horas un comunicado detallando las conclusiones de esta semana de reuniones. Sin embargo, el mensaje político y deportivo ya fue transmitido con claridad: Marcelo Bielsa sigue en el cargo. “Podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que la gente va a estar dando todo para que la selección llegue lo mejor posible”, aseguró Alonso, antes de cerrar con la frase que terminó de zanjar cualquier especulación: “Sigue con nosotros”.

Con la continuidad confirmada, Uruguay encara ahora el desafío de reordenar su funcionamiento y capitalizar el sacudón como punto de partida para una reconstrucción que permita llegar con confianza y cohesión al gran objetivo: el próximo Mundial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar