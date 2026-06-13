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Deportes Club Atlético Peñarol | LUB |

Da pelea

Aguada está vivo: derrotó a Peñarol de local y puso la serie final 1-2

Sims fue el goleador de Aguada con un total de 20 anotaciones, seguido de una gran actuación de Santos, que aportó 18 puntos y 14 rebotes.

Donald Sims fue la gran figura de Aguada.

Donald Sims fue la gran figura de Aguada.
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Aguada da pelea, no se rinde y achicó diferencias en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). El rojiverde derrotó 78-71 a Peñarol como local por la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y dejó la serie 1-2 de cara al cuarto partido, que se jugará el próximo martes en el Antel Arena.

El inicio de partido fue parejísimo y, al término del primer cuarto, los locales se imponían 19-15. El equipo aguatero, que fluyó mejor que en las anteriores finales y elevó considerablemente su nivel, tuvo a Santiago Vidal repartiendo el juego, el tiro exterior de Federico Pereiras y una versión de Luis Santos mejorada respecto a los últimos partidos, como principales argumentos ofensivos.

Aguada confirmó en el segundo cuarto estar jugando su mejor final hasta entonces. El elenco dirigido por Leandro Taboada llegó a abrir nueve de ventaja, lo que llevó al entrenador carbonero, Leandro García Morales, a pedir minuto para corregir varios aspectos de su equipo.

Peñarol, de muy floja presentación, achicó distancias y llegó a ponerse a siete, pero no pudo sostenerse. El elenco aguatero, que jugaba más liberado y se imponía en las divididas, cerró de gran manera el primer tiempo, con una diferencia de 13 puntos al imponerse parcialmente por 46-33.

Sims clave para la victoria

Los locales elevaron las pérdidas y los visitantes lograron corregir detalles en el tercer cuarto, pero la ventaja aguatera se mantuvo. Al término del penúltimo chico, Aguada ganaba por ocho, 60-52.

Un triple de Donald Sims, cuando Peñarol se había puesto a cuatro puntos en el tanteador, fue clave en el último cuarto para que Aguada lograra salir de una racha de minutos sin convertir y además mantener algo de distancia.

Sims volvió a aparecer con un doble clave a tres minutos del final, gracias al que los locatarios sacaron once de ventaja. Pese a que los aurinegros se acercaron en el final, la victoria fue local por una ventaja de siete unidades.

Los aguateros terminaron ganando por 78-71 y se llevaron un triunfo clave ya que, tras comenzar 0-2 en las primeras dos finales, lograron mantener sus chances intactas de pelear el título y evitaron que su rival llegara al cuatro encuentro con la posibilidad de liquidar la llave.

Sims fue el goleador de Aguada con un total de 20 anotaciones, seguido de una gran actuación de Santos, que aportó 18 puntos y 14 rebotes. Vidal y Pereiras también fueron importantes. En Peñarol, Skyler Hogan aportó 18, al igual que Norris Cole, quien dio seis asistencias.

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