La cacería a Maxi Gómez en medio de la definición del Uruguayo

Pero lo llamativo, es en la saña que tienen algunos periodistas llamando a personas que no tienen nada que ver con el encuentro y hasta diciendo que la Mutual debería de actuar de oficio y llamar al jugador para calmarlo por la jugada.

La imagen del escándalo

En la primer perspectiva de la imagen televisiva, parecería que Maxi Gómez se tiraba a lesionar al jugador de Defensor Sporting. La mayoría se quedó se quedó con esa imagen y no la volvieron a ver. Luego la empresa Tenfield mostró otra imagen desde otro ángulo y se ve que Gómez si se tira con los dos pies, pero no hacía el jugador, sino al bloqueo de la pelota luego del despeje del defensor violeta.

En la imagen también se ve que cuando el jugador de Nacional se tira, esta lejos del defensor y por eso, Agazzi choca con la espalda del 9 tricolor.

Las llamadas, en todos los medios seguía, hasta que ayer en la Sport 890 se llamó al técnico violeta Ignacio Iturralde y sorprendió a todos con su comentario.

"Hay una imagen clarita que pasa lejos, fue a tapar un rechazo"

Si el entrenador rival, luego de ver la jugada comenta que no se sancionó nada y que no hubo nada en la jugada, porque hay medios y dirigentes de otros equipos que siguen con la misma teoría de que el jugador debía ser expulsado por doble amarilla. Nadie se detiene a decir que la amarilla de Gómez estuvo mal sacada, en una jugada que ni falta fue.

En Nacional cierran filas. Nadie habla, nadie se expresa, pero están tranquilos y esperando las finales.