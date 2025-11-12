Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Boca Juniors | camiseta | Russo

Cientos de kilómetros

La increíble historia de la camiseta de Boca en homenaje a Russo que fue encontrada en Uruguay

La camiseta de Boca viajó junto a globos desde La Bombonera y fue encontrada por un productor uruguayo.

Camiseta de Boca viajó desde Argentina a Uruguay

Camiseta de Boca viajó desde Argentina a Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La conmovedora historia de un homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca Juniors, ha escrito un nuevo capítulo de forma inesperada. La camiseta que el equipo soltó al cielo de La Bombonera el 18 de octubre, diez días después de la muerte del DT, fue encontrada casi un mes después a cientos de kilómetros de distancia, en una zona rural de Uruguay.

El hallazgo se produjo en Cañada Nieto, departamento de Soriano, donde el productor rural Agustín Eugui la encontró mientras trabajaba en el campo.

"Estaba con el tractor cortando pasto y casi la paso por arriba. Siempre caen globos por acá, pero cuando miré bien, vi el escudo de Boca. La camiseta increíblemente está intacta," relató Eugui este miércoles en diálogo con Carve Deportiva.

Un homenaje que trascendió fronteras

El pasado 18 de octubre, en su primer partido como local tras el fallecimiento de Russo, los jugadores 'Xeneizes' realizaron un emotivo tributo: soltaron una camiseta atada a globos azules y amarillos, estampada con el nombre "Miguel", el año "1956" y el símbolo de infinito.

La prenda, que se perdió en el cielo de Buenos Aires, reapareció en la rutina del campo uruguayo. Eugui reconoció "lo que tenía en las manos" recién después de que su novia le mostrara el video viral del homenaje realizado en el estadio.

Un tesoro inesperado

El productor de Soriano, aficionado al fútbol, se ha convertido en el protagonista de una historia que ha cambiado su rutina diaria, recibiendo "un montón" de mensajes.

"Por ahora la tengo guardadita como algo increíble que me pasó. Me gusta mucho el fútbol, pero no he pensado qué voy a hacer con la camiseta", concluyó Eugui, en posesión de un objeto que se ha transformado de un símbolo de duelo a un testimonio de la conexión que trasciende las fronteras.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar