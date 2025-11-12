La increíble historia de la camiseta de Boca en homenaje a Russo que fue encontrada en Uruguay

Un homenaje que trascendió fronteras

El pasado 18 de octubre, en su primer partido como local tras el fallecimiento de Russo, los jugadores 'Xeneizes' realizaron un emotivo tributo: soltaron una camiseta atada a globos azules y amarillos, estampada con el nombre "Miguel", el año "1956" y el símbolo de infinito.

La prenda, que se perdió en el cielo de Buenos Aires, reapareció en la rutina del campo uruguayo. Eugui reconoció "lo que tenía en las manos" recién después de que su novia le mostrara el video viral del homenaje realizado en el estadio.

Un tesoro inesperado

El productor de Soriano, aficionado al fútbol, se ha convertido en el protagonista de una historia que ha cambiado su rutina diaria, recibiendo "un montón" de mensajes.

"Por ahora la tengo guardadita como algo increíble que me pasó. Me gusta mucho el fútbol, pero no he pensado qué voy a hacer con la camiseta", concluyó Eugui, en posesión de un objeto que se ha transformado de un símbolo de duelo a un testimonio de la conexión que trasciende las fronteras.