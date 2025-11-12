La conmovedora historia de un homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca Juniors, ha escrito un nuevo capítulo de forma inesperada. La camiseta que el equipo soltó al cielo de La Bombonera el 18 de octubre, diez días después de la muerte del DT, fue encontrada casi un mes después a cientos de kilómetros de distancia, en una zona rural de Uruguay.
Cientos de kilómetros
La increíble historia de la camiseta de Boca en homenaje a Russo que fue encontrada en Uruguay
La camiseta de Boca viajó junto a globos desde La Bombonera y fue encontrada por un productor uruguayo.