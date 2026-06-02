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Deportes Roland Garros | Zverev | Sabalenka

semana final

Así está el cuadro final de un Roland Garros cargado de sorpresas

Ya sin las presencias de Djokovic, Sinner y Swiatek; Zverev y Sabalenka quedaron como los favoritos al título de Roland Garros.

Así está el cuadro final de un Roland Garros cargado de sorpresas

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En el cuadro masculino, quien quedó con la chapa de candidato es el aleman Zverev, que venció en sets corridos a De Jong para acceder a los ocho mejores en dónde lo espera Jodar. El español viene de remontar un increíble partido ante su compatriota Cerreño Busta y ahora tendrá la posibilidad de hacer historia.

Otro de los encuentros de cuartos de final será entre Mensik y Fonseca, dos de las grandes promesas que tiene el tenis mundial. El checo viene de derrotar en cinco sets a Andrey Rublev, mientras que el brasilero venció a Casper Ruud, luego de haber dejado también por el camino a Novak Djokovic.

Uno de los choques que levanta interés enfrentará a Auger-Aliassime y Cobolli. El canadiense está atravesando un gran momento mientras que el italiano es una de las grandes sorpresas de esta edición.

El otro encuentro de los cuartos de final, tendrá a Matteo Berrettini frente a su compatriota Matteo Arnaldi. El primero de ellos derrotó en sets corridos a Juan Manuel Cerúndolo mientras que Arnaldi hizo lo propio en un partidazo ante Frances Tiafoe.

Martes 2 de junio

  • 08:20 - Rafael Jodar (ESP) vs Alexander Zverev (ALE)
  • 15:15 - Jakub Mensik (CZE) vs Joao Fonseca (BRA)

Miércoles 3 de junio

  • A conf - Matteo Berrettini (ITA) vs
  • A conf - Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Flavio Cobolli (ITA)

Cuadro femenino del Roland Garros

En el cuadro femenino las sorpresas no se han hecho esperar. Iga Swiatek cayó a manos de Kostyuk de manera inesperado, resultado que coloca a la ucraniana en cuartos de final en dónde la espera su compatriota Svitolina.

Quien es la gran candidata y avanza a pasos agigantados, es Aryna Sabalenka, que venció en sets corridos a Naomi Osaka y ahora deberá medirse ante Schneider. La ganadora de este encuentro jugará ante quien resulte victoriosa del cruce entre Kalinskaya y Chwalinska.

El otro encuentro de esta jornada será el que enfrente a Mirra Andreeva ante la rumana Cirstea, partido que en la previa genera un gran atractivo.

Martes 2 de junio

  • 06:00 - Mirra Andreeva (RUS) vs Sorona Cirstea (RUM)
  • 07:10 - Elina Svitolina (UKR) vs Marta Kostiuk (UKR)

Miércoles 3 de junio

  • A conf - Anna Kalinskaya (RUS) vs Maja Chwaliska (POL)
  • A conf - Aryna Sabalenka (BLR) vs Diana Shnaider (RUS)

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