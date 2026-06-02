Así está el cuadro final de un Roland Garros cargado de sorpresas

Uno de los choques que levanta interés enfrentará a Auger-Aliassime y Cobolli. El canadiense está atravesando un gran momento mientras que el italiano es una de las grandes sorpresas de esta edición.

El otro encuentro de los cuartos de final, tendrá a Matteo Berrettini frente a su compatriota Matteo Arnaldi. El primero de ellos derrotó en sets corridos a Juan Manuel Cerúndolo mientras que Arnaldi hizo lo propio en un partidazo ante Frances Tiafoe.

Martes 2 de junio

08:20 - Rafael Jodar (ESP) vs Alexander Zverev (ALE)

15:15 - Jakub Mensik (CZE) vs Joao Fonseca (BRA)

Miércoles 3 de junio

A conf - Matteo Berrettini (ITA) vs

A conf - Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Flavio Cobolli (ITA)

Cuadro femenino del Roland Garros

En el cuadro femenino las sorpresas no se han hecho esperar. Iga Swiatek cayó a manos de Kostyuk de manera inesperado, resultado que coloca a la ucraniana en cuartos de final en dónde la espera su compatriota Svitolina.

Quien es la gran candidata y avanza a pasos agigantados, es Aryna Sabalenka, que venció en sets corridos a Naomi Osaka y ahora deberá medirse ante Schneider. La ganadora de este encuentro jugará ante quien resulte victoriosa del cruce entre Kalinskaya y Chwalinska.

El otro encuentro de esta jornada será el que enfrente a Mirra Andreeva ante la rumana Cirstea, partido que en la previa genera un gran atractivo.

Martes 2 de junio

06:00 - Mirra Andreeva (RUS) vs Sorona Cirstea (RUM)

07:10 - Elina Svitolina (UKR) vs Marta Kostiuk (UKR)

Miércoles 3 de junio