La uruguaya Isabella Marenco lideró una actuación histórica para la gimnasia de nuestro país

En la viga de equilibrio, uno de los aparatos más exigentes de la disciplina, Marenco alcanzó la medalla de plata con 11.800 puntos, ubicándose detrás de la brasileña Giulia do Nascimento (11.934). La regularidad en sus series y la solidez en los cierres de rutina marcaron la diferencia frente a la argentina Juana Azerman (11.334), quien completó el podio.

Las otras dos preseas individuales llegaron con el bronce en suelo —donde sumó 11.567 puntos gracias a una coreografía limpia y bien ejecutada— y en el All Around, con un total de 46.650 puntos. En la competencia completa, su tercer puesto fue determinante para impulsar a Uruguay al podio general por equipos.

Bronce colectivo

El bronce colectivo fue otra señal del buen momento del país. El equipo estuvo integrado por Renata Rodríguez, Marindia Núñez, Camila Buck, Guillermina Farías e Isabella Marenco, y obtuvo 135.700 puntos, solo por detrás de Argentina y Brasil. Dentro de este rendimiento, también destacaron las actuaciones de Buck, quinta en la final de barras con 11.000 puntos, y Rodríguez, séptima en la final de viga con 10.334.

Desde la Federación Uruguaya de Gimnasia, la satisfacción fue explícita. En un mensaje público, la institución destacó que “las cinco medallas reflejan el esfuerzo, la entrega y la pasión de cada gimnasta, del cuerpo técnico, de jueces y de toda la delegación”. La declaración sintetiza un proceso sostenido que se viene consolidando desde hace años con planificación, formación técnica y el fortalecimiento del trabajo de base.

El desempeño de Marenco es el resultado de un sistema en evolución que empieza a situar a Uruguay en un nivel competitivo más alto dentro del panorama sudamericano.

De regreso en Montevideo, Marenco apenas tuvo tiempo de descansar. Este viernes partirá hacia Filipinas para representar a Uruguay en el Campeonato Mundial Juvenil de gimnasia artística, que se realizará en Manila entre el 20 y el 24 de noviembre. Será su primera experiencia global, y llega a esa instancia después de una actuación continental que confirma que está lista para competir en las grandes ligas.