En una extensa conferencia de prensa brindada el pasado 8 de enero, el presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, abordó los temas más candentes de la actualidad carbonera. Con un discurso cargado de identidad, críticas a la gestión de la AUF y un respaldo absoluto al proceso de Diego Aguirre, el mandatario dejó títulos que marcan la agenda deportiva del año.
En todas las canchas
Las 10 frases más impactantes de Ignacio Ruglio en conferencia de prensa
El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio respaldó al técnico aurinegro, a jugadores y disparó contra la AUF.