Las 10 frases más impactantes de Ignacio Ruglio en conferencia de prensa

Sobre los jugadores que eligen irse al tradicional rival: "El que se pierde de jugar en Peñarol es él; Peñarol es eterno con el tiempo y va mucho más allá de cualquier jugador, de cualquier presidente o de cualquier dirigente".

El valor de la estabilidad: "El fútbol es una picadora de carne para los técnicos... en los equipos grandes se cambian tres o cuatro por año como algo normal, y nosotros vamos a entrar en el tercer año".

Su rol como presidente: "Mi función es que nuestro técnico, que nos volvió la ilusión y nos da tanta alegría, esté tranquilo".

Filosofía de mando: "Soy optimista por naturaleza, esa es mi forma de vivir. Muchos dirán lo que salió mal cada año y yo voy a decir lo que salió bien".

La naturaleza del mercado: "El fútbol es una ciencia muy inexacta y eso es lo que lo hace más apasionante".

Sobre la filosofía histórica de armado del equipo: "Los viejos dirigentes de Peñarol siempre decían que Peñarol tenga el nueve que la manda adentro y el arquero que la saca"

Negociaciones bajo perfil: "En el fútbol, donde todo el mundo se entera de todo, es calma, calma, calma... las cosas van a cerrar bien sin pasar por arriba de nuestro técnico".

Sobre la meta a largo plazo: "Tenemos que hacer una gran Libertadores para seguirnos arrimando a ese sueño que tenemos y esa meta institucional que es participar en el mundial de clubes del año 2029"

Sobre la distribución económica: "Se perpetúan en el poder con la plata de Peñarol y Nacional; a los cuadros chicos que son los que te votan les dicen que la AUF asume los costos... y se lo cobran a los grandes".