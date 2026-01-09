Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Ignacio Ruglio | Peñarol | frases

En todas las canchas

Las 10 frases más impactantes de Ignacio Ruglio en conferencia de prensa

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio respaldó al técnico aurinegro, a jugadores y disparó contra la AUF.

Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En una extensa conferencia de prensa brindada el pasado 8 de enero, el presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, abordó los temas más candentes de la actualidad carbonera. Con un discurso cargado de identidad, críticas a la gestión de la AUF y un respaldo absoluto al proceso de Diego Aguirre, el mandatario dejó títulos que marcan la agenda deportiva del año.

A continuación, presentamos las 10 frases más destacadas que sintetizan la visión del presidente de Peñarol:

  • Sobre los jugadores que eligen irse al tradicional rival: "El que se pierde de jugar en Peñarol es él; Peñarol es eterno con el tiempo y va mucho más allá de cualquier jugador, de cualquier presidente o de cualquier dirigente".

  • El valor de la estabilidad: "El fútbol es una picadora de carne para los técnicos... en los equipos grandes se cambian tres o cuatro por año como algo normal, y nosotros vamos a entrar en el tercer año".

  • Su rol como presidente: "Mi función es que nuestro técnico, que nos volvió la ilusión y nos da tanta alegría, esté tranquilo".

  • Filosofía de mando: "Soy optimista por naturaleza, esa es mi forma de vivir. Muchos dirán lo que salió mal cada año y yo voy a decir lo que salió bien".

  • La naturaleza del mercado: "El fútbol es una ciencia muy inexacta y eso es lo que lo hace más apasionante".

  • Sobre la filosofía histórica de armado del equipo: "Los viejos dirigentes de Peñarol siempre decían que Peñarol tenga el nueve que la manda adentro y el arquero que la saca"

  • Negociaciones bajo perfil: "En el fútbol, donde todo el mundo se entera de todo, es calma, calma, calma... las cosas van a cerrar bien sin pasar por arriba de nuestro técnico".

  • Sobre la meta a largo plazo: "Tenemos que hacer una gran Libertadores para seguirnos arrimando a ese sueño que tenemos y esa meta institucional que es participar en el mundial de clubes del año 2029"

  • Sobre la distribución económica: "Se perpetúan en el poder con la plata de Peñarol y Nacional; a los cuadros chicos que son los que te votan les dicen que la AUF asume los costos... y se lo cobran a los grandes".

  • Postura ante la AUF: "No acepto tu limosna; soy el cuadro más grande del Uruguay y uno de los más grandes del mundo, entonces no acepto tu limosna".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar