Liverpool no supo cerrarlo, Maldonado se lo igualó y el empate le sirvió poco a ambos

Pese a sufrir un fuerte dolor en una de sus rodillas tras una acción inicial que por momentos hizo pensar que debía abandonar el campo, el arquero siguió jugando y respondió una y otra vez.

Le negó el gol en dos oportunidades a Ramiro Degregorio, aunque su mejor intervención llegó ante Lucas Acosta. Tras una gran jugada colectiva por derecha el volante ingresó al área y definió por el centro, pero Segovia desvió la pelota que dio en el palo antes de que Facundo Tealde despejara el peligro.

La única vez que la pelota terminó en la red fue en una acción invalidada por fuera de juego. Federico Martínez eludió al arquero y definió con el arco libre, pero estaba en posición adelantada, sentenciando el 0-0 con que se fueron al descanso.

Liverpool no supo cerrarlo

El complemento reanudó la acción y rápidamente se dio una situación clave y fue la salida de Segovia a los 58’ sentido para el ingreso de Adriano Freitas y si bien el portero que ingresó no tuvo mayor incidencia, apreció el gol de la apertura.

Es que a los 62’ se dio una acción de juego asociado con Lucas Acosta habilitando el desborde tras corrida de Degregorio que la puso al medio y Diego Romero, parado como nueve, definió de taco para el 1-0.

Una ventaja que pudo ser mucho más contundente si los de Fossati hubieran tenido mayor claridad para el tiro del final. Martínez en un par de veces y hasta Garayalde tuvieron chances claras que no supieron hacer pesar en el tanteador.

Pero Di Noia con cambios hizo crecer al local y en la primera a fondo logró una igualdad que no se veía por ningún lado. Maximiliano González se mandó por derecha y la puso al centro para que Juan Manuel Ramos le pegara de primera y colocara el 1-1.

Esto generó un partido de ida y vuelta con dos que iban a buscar sabedores que el empate no era demasiado negocio y con Zabala y Noble tomando las riendas, cada uno para su equipo. Y posibilidades no faltaron pero el pitazo de Gustavo Tejera sentenció el empate que repartió unidades.

Con este empate Liverpool perdió la punta del Clausura quedando segundo con 21 puntos, a uno de City Torque, mientras que Deportivo Maldonado llegó a 18. Los fernandinos en la Anual tienen 59, y están a tres de Peñarol que juega este sábado con Progreso.