MTOP inicia construcción de nuevo puente entre Maldonado y La Barra

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comenzó las obras para la construcción del puente de Paso del Guerrero y sus accesos, que conectará la ciudad de Maldonado con La Barra. La infraestructura generará una nueva vía para el tránsito pesado y evitará que los camiones atraviesen la ciudad de San Carlos.
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La obra forma parte de un conjunto de proyectos para Maldonado, que incluyen la recuperación de los muelles Stella Maris y El Veril en Piriápolis.
El proyecto del nuevo puente
El proyecto se originó a mediante un convenio entre el MTOP y la Intendencia de Maldonado, y permitirá conectar la ciudad de Maldonado con La Barra a través de la perimetral de San Carlos y la ruta 104.
De esta manera, quienes transiten en camiones o maquinarias provenientes de la ruta 39 contarán con una alternativa de circulación que no utiliza la caminería urbana.
La obra comienza en una nueva rotonda sobre la Rambla General Artigas, después de la intersección con Camino a la Alameda.
Desde allí, el recorrido continuará hacia el nuevo puente sobre el arroyo San Carlos, que medirá 140 metros de largo, con un ancho útil de 9,20 metros. La estructura estará conformada por 11 pórticos con pilares de hormigón.
Cronograma de obras
El cronograma de obras seguirá con una nueva infraestructura vial que conectará con el camino del Cerro Eguzquiza, que actualmente se encuentra pavimentado.
El nuevo cruce se ubicará aproximadamente 800 metros aguas abajo del puente existente.
Los estudios técnicos indicaron que el puente actual no cuenta con las condiciones necesarias para soportar ni las cargas ni el tránsito pesado previstos para este nuevo corredor vial.
La obra incluye, además, la adecuación de aproximadamente 300 metros de la ciclovía, cuya calzada recibirá una nueva carpeta asfáltica, con un ancho de entre 4 y 5,20 metros y banquinas a ambos lados.