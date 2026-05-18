Deportivo Maldonado derrotó con claridad a Danubio y es único escolta

En este contexto iba a llegar el segundo tanto del encuentro. Juan Manuel Ramos fue habilitado por izquierda, mandó un centro al área y tras una muy mala reacción del golero franjeado, Cristian Tabó tomó la pelota en el punto penal y sacó un remate potente para estirar la ventaja.

Para el segundo tiempo, la dinámica no cambió y el equipo local siguió dominando de manera total el encuentro. Pese a remates en los palos (tres en total) e innumerables acercamientos peligrosos, los dirigidos por Di Noia no pudieron ampliar la ventaja antes.

Sin embargo, aprovechando una pésima salida de Velázquez en el fondo, recuperó López, este habilitó a Noble quien ejecutó un derechazo que impactó en el ángulo, pero en el rebote apareció Larrazábal para empujar la pelota al fondo de la red.

Pese a que el descuento parecía lejano, en una gran jugada colectiva, Cabrera mandó un centro al punto penal para que apareciera Maicol Ferreira que con un perfecto derechazo, dio un pequeño respiro en una pésima noche franjeada.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores. En los fernandinos fue expulsado Facundo Tealde por doble amarilla mientras que en el franjeado, Emiliano Velázquez vio la roja de manera directa por un improperio hacia el árbitro.

Deportivo Maldonado confirma que está en un gran momento y hoy es el único escolta de Racing en la Tabla Anual. Por el lado de Danubio, Leo Ramos debutó pero no logró cambiarle la cara al equipo.

Deportivo Maldonado

Adriano Freitas; Juan Manuel Ginzo (79' Hernán Petryk), Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Matías Espíndola (87' Adrián Vila), Maximiliano González (68' Sebastián González), Santiago Ramírez; Maximiliano Noble; Cristian Tabó (68' Elía de León), Guillermo López (79' Gonzalo Larrazábal).

DT: Gabriel Di Noia.

Danubio

Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa (79' Joaquín Pereyra); Camilo Mayada, Sebastián Rodríguez (58' Enzo Cabrera), Iván Rossi; Mateo Peralta; Sebastián Fernández (58' Maicol Ferreira), Nicolás Azambuja.

DT: Leonardo Ramos.