¿Qué dejó la primera del Intermedio? Los grandes volvieron a ganar y Racing sigue arriba

En la zona baja, el único de los equipos que están peleando por permanecer y que pudo sumar, fue Wanderers, que igualó sin goles ante Albion. Progreso sigue hundido, el bohemio se acerca a Cerro mientras que Danubio y Cerro Largo tienen un pequeño colchón de puntos pero están comprometidos.
¿Qué dejó la primera del Intermedio?
Resultados
- MC Torque 1-2 Nacional
- Boston River 4-1 Cerro
- Juventud 2-0 Progreso
- Peñarol 2-1 Liverpool
- Central Español 2-1 Defensor Sporting
- Racing 1-0 Cerro Largo
- Albion 0-0 Wanderers
- Deportivo Maldonado 3-1 Danubio
Posiciones Intermedio
Serie A
- Boston River - 3
- Central Español - 3
- Peñarol - 3
- Racing - 3
- Defensor Sporting - 0
- Liverpool - 0
- Cerro Largo - 0
- Cerro - 0
Serie B
- Deportivo Maldonado - 3
- Juventud - 3
- Nacional - 3
- Wanderers - 1
- Albion - 1
- MC Torque - 0
- Danubio - 0
- Progreso - 0
Tabla Anual
- Racing - 34
- Deportivo Maldonado - 32
- Peñarol - 30
- Albion - 29
- Central Español - 27
- Nacional - 25
- MC Torque - 23
- Defensor Sporting - 21
- Wanderers - 21
- Liverpool - 20
- Boston River - 20
- Cerro Largo - 17
- Juventud - 18
- Danubio - 18
- Progreso - 10
- Cerro - 10
Descenso: Progreso 0.925 (49 pts), Wanderers 0.981 (52 pts), Cerro 1.057 (56 pts), Danubio 1.151 (61 pts), Cerro Largo 1.245 (66 pts).