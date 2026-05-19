¿Qué dejó la primera del Intermedio? Los grandes volvieron a ganar y Racing sigue arriba

Peñarol consiguió una nueva victoria, muy trabajada ante Liverpool, y al día de hoy integra el podio, debido a que Albion no pudo ganar y quedó relegado a un cuarto escalón. Nacional también ganó un partido complejo ante MC Torque y continúa escalando en la tabla, pese a estar dos puntos por debajo de Central Español que volvió a la senda del triunfo ante Defensor Sporting.