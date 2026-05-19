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Deportes Intermedio | Nacional | Club Atlético Peñarol

pasando en limpio

¿Qué dejó la primera del Intermedio? Los grandes volvieron a ganar y Racing sigue arriba

El cervecero sigue liderando la Anual, mientras que Deportivo Maldonado quedó como el único escolta. Peñarol se ubica tercero mientras Nacional escala.

Nacional ante Torque por la primera fecha del Intermedio.

Nacional ante Torque por la primera fecha del Intermedio.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Se disputó la primera fecha del Intermedio, torneo que sufrirá un parate durante la disputa del Mundial. Racing continúa como el líder de la Anual, mientras que Deportivo Maldonado quedó como el único escolta a dos unidades de los cerveceros.

El elenco de Sayago ganó un sufrido partido ante Cerro Largo para seguir en lo más alto. Un escalón más abajo están los fernandinos que derrotaron con contundencia a Danubio, confirmando el gran momento que atraviesa en este comienzo de temporada.

Peñarol consiguió una nueva victoria, muy trabajada ante Liverpool, y al día de hoy integra el podio, debido a que Albion no pudo ganar y quedó relegado a un cuarto escalón. Nacional también ganó un partido complejo ante MC Torque y continúa escalando en la tabla, pese a estar dos puntos por debajo de Central Español que volvió a la senda del triunfo ante Defensor Sporting.

En la zona baja, el único de los equipos que están peleando por permanecer y que pudo sumar, fue Wanderers, que igualó sin goles ante Albion. Progreso sigue hundido, el bohemio se acerca a Cerro mientras que Danubio y Cerro Largo tienen un pequeño colchón de puntos pero están comprometidos.

¿Qué dejó la primera del Intermedio?

Resultados

  • MC Torque 1-2 Nacional
  • Boston River 4-1 Cerro
  • Juventud 2-0 Progreso
  • Peñarol 2-1 Liverpool
  • Central Español 2-1 Defensor Sporting
  • Racing 1-0 Cerro Largo
  • Albion 0-0 Wanderers
  • Deportivo Maldonado 3-1 Danubio

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Boston River - 3
  2. Central Español - 3
  3. Peñarol - 3
  4. Racing - 3
  5. Defensor Sporting - 0
  6. Liverpool - 0
  7. Cerro Largo - 0
  8. Cerro - 0

Serie B

  1. Deportivo Maldonado - 3
  2. Juventud - 3
  3. Nacional - 3
  4. Wanderers - 1
  5. Albion - 1
  6. MC Torque - 0
  7. Danubio - 0
  8. Progreso - 0

Tabla Anual

  1. Racing - 34
  2. Deportivo Maldonado - 32
  3. Peñarol - 30
  4. Albion - 29
  5. Central Español - 27
  6. Nacional - 25
  7. MC Torque - 23
  8. Defensor Sporting - 21
  9. Wanderers - 21
  10. Liverpool - 20
  11. Boston River - 20
  12. Cerro Largo - 17
  13. Juventud - 18
  14. Danubio - 18
  15. Progreso - 10
  16. Cerro - 10

Descenso: Progreso 0.925 (49 pts), Wanderers 0.981 (52 pts), Cerro 1.057 (56 pts), Danubio 1.151 (61 pts), Cerro Largo 1.245 (66 pts).

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