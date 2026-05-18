Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | línea

Partido clave

Peñarol ante Corinthians: Gularte sería titular y Ferreira afuera por suspensión

El técnico de Diego Aguirre colocaría línea de tres en el fondo y define la conformación de la mitad del terreno.

Emanuel Gularte volvería a la titularidad en Peñarol.

Emanuel Gularte volvería a la titularidad en Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol juegará el próximo jueves en el Campeón del Siglo ante Corinthians un partido clave para su futuro. El carbonero necesita de otros resultados para seguir adelante en la Copa Libertadores, por ejemplo que Platense no sume esta semana en su visita a Colombia, pero además, tiene la obligación de no fallar y obtener la victoria ante el Timao.

No será sencillo el partido ante los norteños- Primero porque mostraron un gran potencial en el juego disputado en San Pablo y también por las dificultades que tiene el mirasol para conformar la oncena inicial.

Se perfila línea de tres

Peñarol salió de la crisis justo a tiempo. Sin sobrarle nada, dejó atrás la racha adversa de ocho partidos sin ganar y encadenó dos victorias en el torneo local previo a la definición del grupo E de la Copa Conmebol Libertadores.

Si bien no depende de sí mismo, define con dos partidos de local y va por la heroica. Primero el jueves contra Corinthians, probablemente con una línea de 3/5 en el fondo, que se repitió en los últimos dos partidos del equipo y de hecho también se vio a inicios de la temporada, por ejemplo en el ya lejano clásico en el GPC, quizás el mejor partido del manya este año.

El problema de alinear tantos defensores son las lesiones, cosa que ha marcado la agenda de Peñarol desde enero porque parecen no tener fin. En las victorias contra Cerro Largo y Liverpool, Diego Aguirre paró a Lucas Ferreira de líbero, con Franco Escobar y Maximiliano Olivera a los costados como stoppers. Y más abiertos el juvenil Brian Barboza y el argentino Gastón Togni.

El problema esta vez no es sanitario, sino disciplinario: Ferreira está suspendido por recibir tres amarillas en tres partidos de Copa y no estará contra los brasileños. Para ingresar en su lugar se perfila Emanuel Gularte, recuperado de un desgarro. También se espera la evolución de Mauricio Lemos, que se perdió los últimos dos partidos por una leve distensión muscular. La otra opción para la zaga es el juvenil Facundo Alvez, que viene sumando minutos.

Después, Aguirre definirá si juega con dos o tres volantes: pueden ser Remedi, Trindade, Roberto Fernández, Laxalt o Darias. Arriba la cosa está más clara, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo serán titulares.

Temas

Te puede interesar