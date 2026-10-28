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Deportes SAD | Apud | Alejandro Apud

en tarde de fútbol

"Los futboleros no somos hinchas de la SAD", sostuvo Apud

El entrenador remarcó que "queremos que los clubes sean de los hinchas y de los socios" pero entiende que el fútbol se está "profesionalizando".

Los futboleros no somos hinchas de la SAD, sostuvo Apud

"Los futboleros no somos hinchas de la SAD", sostuvo Apud

 Foto: Gastón Britos
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Caras y Caretas Diario

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Este miércoles en el programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas TV, conversamos con el entrenador uruguayo Alejandro Apud, que al momento se encuentra sin equipo. Durante la entrevista conversó sobre la definición del Campeonato Uruguayo y la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol.

Calificó como “muy lindo” el torneo que se está disputando, puntualizando en que tanto Nacional como Peñarol “no pudieron ser los protagonistas” que son todos los años. Esto permitió, a su entender, que se sumaran “equipos que están haciendo un gran torneo” como Deportivo Maldonado, Liverpool, MC Torque y Racing.

“No es sorprendente porque si miras los clubes que están peleando el Uruguayo, son los que tienen una coherencia, una solidez y una línea de trabajo que permite que los jugadores y entrenadores se sientan seguros para desarrollar su profesión tranquilamente”, reflexionó.

La llegada de la SAD al fútbol

Alejandro Apud fue lapidario al asegurar que “los futboleros no somos hinchas de la SAD, queremos que los clubes sean de los hinchas y de los socios”. Remarcó que el “viene” de una época en dónde los dirigentes ponían plata de su bolsillo, sacrificaban horas de su familia, pero que hoy en día “las sociedades anónimas deportivas gestionan de otra manera porque son empresas y dan más tranquilidad”.

“Los clubes peleando que son SAD, a excepción de Racing, no tienen hinchas que los presionen”, apuntó. “El fútbol se está profesionalizando tanto que necesita muchas horas de laburo, mucha cabeza y lamentablemente el que es dirigente honorario no las tiene porque tiene que laburar en su trabajo”.

Su pasaje por Cerro

Alejandro Apud fue entrenador de Cerro durante un mes el año pasado, y de su etapa hizo una fuerte autocrítica. “Pensé que podía cambiar algunas cosas que tenían que ver con el profesionalismo del club y me involucré demasiado, entonces cuando vi que todo iba por otro camino, di un paso al costado”, recordó.

Hizo principal hincapié en que “no me preocupaba” que el club peleara el descenso sino que era referido a temas de infraestructura, apoyo y el “estar pendiente” de todo lo que sucediera en el club.

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