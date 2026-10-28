"Los futboleros no somos hinchas de la SAD", sostuvo Apud

La llegada de la SAD al fútbol

Alejandro Apud fue lapidario al asegurar que “los futboleros no somos hinchas de la SAD, queremos que los clubes sean de los hinchas y de los socios”. Remarcó que el “viene” de una época en dónde los dirigentes ponían plata de su bolsillo, sacrificaban horas de su familia, pero que hoy en día “las sociedades anónimas deportivas gestionan de otra manera porque son empresas y dan más tranquilidad”.

“Los clubes peleando que son SAD, a excepción de Racing, no tienen hinchas que los presionen”, apuntó. “El fútbol se está profesionalizando tanto que necesita muchas horas de laburo, mucha cabeza y lamentablemente el que es dirigente honorario no las tiene porque tiene que laburar en su trabajo”.

Su pasaje por Cerro

Alejandro Apud fue entrenador de Cerro durante un mes el año pasado, y de su etapa hizo una fuerte autocrítica. “Pensé que podía cambiar algunas cosas que tenían que ver con el profesionalismo del club y me involucré demasiado, entonces cuando vi que todo iba por otro camino, di un paso al costado”, recordó.

Hizo principal hincapié en que “no me preocupaba” que el club peleara el descenso sino que era referido a temas de infraestructura, apoyo y el “estar pendiente” de todo lo que sucediera en el club.