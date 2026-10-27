Montevideo City Torque derrotó 2 a 0 a Peñarol y lo dejó afuera de la Copa AUF

Torque no se quedó atrás y una llegada de Nahuel Da Silva, que convertiría de penal en el segundo tiempo, puso peligro en el arco del arquero carbonero Britos.

Pero ninguno logró romper el 0. Hasta que en el segundo tiempo comenzó con la misma tónica de lo anterior. Pero una acción que inició Ramiro Lecchini terminó en un pase para Nahuel da Silva, que se metió al área y fue bajado por Facundo Álvez. Penal y gol de Da Silva.

Bengalás desde la tribuna a la cancha que pararon el partido.

Una vez reanudado el encuentro, un tiro de Lecchini que dio en el travesaño fue aprovechado por Da Silva, que puso el 2 a 0, con el que terminó el partido.

Con este resultado, Peñarol queda eliminado de la definición de la Copa AUF.

PEÑAROL:

Sebastián Britos; Brian Barboza, Facundo Álvez, Mauricio Lemos, Thiago Espinosa; Jesús Trindade, Tomás Olase; Luis Angulo, Franco González, Leandro Umpiérrez; y Matías Arezo.

DT: Diego Aguirre.

MONTEVIDEO CITY TORQUE:

Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, José Tarán, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Lucas Duré, Sebastián Cáceres, Gonzalo Montes; Juan Quintana, Ramiro Lecchini y Nahuel Da Silva.

DT: Marcelo Méndez.

Árbitros: Bruno Sacarelo, Marcelo Alonso y Ernesto Hartwig.

Cancha: Campeón del Siglo.