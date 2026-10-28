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Deportes CDS | Club Atlético Peñarol | Aguirre

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Tensión en el CDS: proyectiles, incidentes y cánticos contra Ruglio y Aguirre

El partido en el que Peñarol quedó eliminado de la Copa Uruguay, se vio marcado por una demora de al menos cinco minutos por incidentes en la tribuna Cataldi.

Tensión en el Campeón del Siglo.

Tensión en el Campeón del Siglo.

 Agencia FocoUy
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Cuando se disputaba el minuto 59 del encuentro, Bruno Sacarelo detuvo el partido durante cinco minutos debido a bengalas y otros objetos que volaron desde la Cataldi contra ese arco en dónde se encontraba el golero carbonero Sebsatián Britos. Esto derivó en que produjeran incidentes entre quienes se encontraban ubicados en ese sector de la tribuna y cánticos del resto del CDS que pedían "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Cuando el partido se reanudó, se escucharon cánticos contra Ignacio Ruglio, pedido de renuncia a Diego Aguirre y silbatina sobre algunos jugadores del plante.

Es importante recalcar que en caso de que haya sanciones contra la entidad aurinegra, esta se aplicará únicamente para los partidos de la Copa Uruguay.

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