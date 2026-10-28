Durante el partido en el que MC Torque derrotó a Peñarol por la Copa Uruguay, se vivieron momentos de máxima tensión en el Estadio Campeón del Siglo (CDS). Hubo lanzamiento de proyectiles desde la tribuna Cataldi hacia el campo de juego, incidentes entre los hinchas y reclamos contra Diego Aguirre e Ignacio Ruglio.
ambiente espeso
Tensión en el CDS: proyectiles, incidentes y cánticos contra Ruglio y Aguirre
El partido en el que Peñarol quedó eliminado de la Copa Uruguay, se vio marcado por una demora de al menos cinco minutos por incidentes en la tribuna Cataldi.