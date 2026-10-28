Tensión en el CDS: proyectiles, incidentes y cánticos contra Ruglio y Aguirre

Cuando se disputaba el minuto 59 del encuentro, Bruno Sacarelo detuvo el partido durante cinco minutos debido a bengalas y otros objetos que volaron desde la Cataldi contra ese arco en dónde se encontraba el golero carbonero Sebsatián Britos. Esto derivó en que produjeran incidentes entre quienes se encontraban ubicados en ese sector de la tribuna y cánticos del resto del CDS que pedían "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".