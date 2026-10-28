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Deportes Aguirre | Club Atlético Peñarol | Copa AUF Uruguay

Noche negra

Aguirre tras la eliminación: "Nadie de ustedes se va a animar a descartarnos"

Diego Aguirre se fue insultado del Campeón del Siglo por la derrota ante City Torque por Copa AUF Uruguay.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Estadio Campeón del Siglo volvió a ser escenario de una noche marcada por la tensión y el malestar generalizado. Peñarol quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay en la fase de 16avos de final tras caer 2-0 frente a Montevideo City Torque. Con esta derrota, el conjunto aurinegro abdicó rápidamente su trono como vigente campeón del certamen, dejando una imagen futbolística muy pobre que desató la furia de los aficionados, quienes despidieron con insultos tanto a los futbolistas como al entrenador Diego Aguirre.

Buscando rotar el plantel de cara al tramo final del Campeonato Uruguayo, Aguirre presentó una alineación alternativa con 11 cambios respecto al equipo que venía de igualar sin goles ante Juventud por el Torneo Clausura. Pese a un inicio parejo en los primeros 20 minutos donde se vieron chispazos de Franco González y Luis Angulo, el funcionamiento colectivo se desdibujó. Tras el pitazo final, la tensión aumentó cuando el director técnico optó por no hablar con la transmisión oficial y permaneció encerrado en el vestuario durante un tiempo considerablemente mayor al habitual junto a su cuerpo técnico, integrado por Fernando Piñatares y Juan Verzeri, lo que desató de inmediato especulaciones sobre su continuidad.

Aguirre transmitió tranquilidad

Posteriormente, en la conferencia de prensa, Aguirre intentó transmitir tranquilidad asegurando sentirse bien y asumiendo los riesgos del recambio masivo de nombres. Reconoció que, si bien la intención era dar pelea en la Copa, la prioridad institucional está puesta en el campeonato local: "No precisamos de esta copa, por eso el riesgo de lo que pasó hoy. Sabemos que este año hemos sido muy irregulares y estamos en deuda con la gente, nos sentimos culpables de eso, pero estamos con todas las posibilidades de que termine bien".

Respecto a la reprobación del público en el Campeón del Siglo, el DT aurinegro se mostró comprensivo con el enfado de los hinchas y enfatizó que comprende las críticas por la pasión que rodea al club. Con la mirada puesta en el trascendental choque del próximo sábado ante Wanderers en el Parque Saroldi, Aguirre adelantó que volverá al equipo titular habitual y ratificó su fe en el grupo de cara a la recta decisiva de la Liga AUF Uruguaya, donde la ventaja en la Tabla Anual se ha achicado considerablemente: "Es un momento difícil, pero nadie de ustedes se va a animar a descartarnos y nosotros tampoco".

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