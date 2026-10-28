Aguirre tras la eliminación: "Nadie de ustedes se va a animar a descartarnos"

Respecto a la reprobación del público en el Campeón del Siglo, el DT aurinegro se mostró comprensivo con el enfado de los hinchas y enfatizó que comprende las críticas por la pasión que rodea al club. Con la mirada puesta en el trascendental choque del próximo sábado ante Wanderers en el Parque Saroldi, Aguirre adelantó que volverá al equipo titular habitual y ratificó su fe en el grupo de cara a la recta decisiva de la Liga AUF Uruguaya, donde la ventaja en la Tabla Anual se ha achicado considerablemente: "Es un momento difícil, pero nadie de ustedes se va a animar a descartarnos y nosotros tampoco".