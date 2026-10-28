El Estadio Campeón del Siglo volvió a ser escenario de una noche marcada por la tensión y el malestar generalizado. Peñarol quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay en la fase de 16avos de final tras caer 2-0 frente a Montevideo City Torque. Con esta derrota, el conjunto aurinegro abdicó rápidamente su trono como vigente campeón del certamen, dejando una imagen futbolística muy pobre que desató la furia de los aficionados, quienes despidieron con insultos tanto a los futbolistas como al entrenador Diego Aguirre.
Noche negra
Aguirre tras la eliminación: "Nadie de ustedes se va a animar a descartarnos"
Diego Aguirre se fue insultado del Campeón del Siglo por la derrota ante City Torque por Copa AUF Uruguay.