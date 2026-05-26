MC Torque hizo historia y se aseguró su continuidad en la Copa Sudamericana. Esta noche visitará Porto Alegre dónde lo espera Gremio, sabiendo que en caso de sumar, accederá de manera directa a los octavos de final del torneo, en caso contrario, jugará el repechaje.
una cita con la historia
MC Torque busca hacer historia y clasificar a octavos de la Sudamericana
El elenco ciudadano visitará a Gremio sabiendo que en caso de sumar al menos un punto, clasificará de manera directa a los octavos de final.