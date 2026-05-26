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Deportes

una cita con la historia

MC Torque busca hacer historia y clasificar a octavos de la Sudamericana

El elenco ciudadano visitará a Gremio sabiendo que en caso de sumar al menos un punto, clasificará de manera directa a los octavos de final.

MC Torque ante Gremio por la Sudamericana.

MC Torque ante Gremio por la Sudamericana.

 Gastón Britos / FocoUy
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El encuentro que comenzará a las 19:00 horas en el Arena do Gremio de Porto Alegre, tendrá el arbitraje principal de Jesús Valenzuela, quién estará asistido por Jorge Urrego, Lubin Torrealba y Emikar Calderas. En el VAR estarán Juan Soto y Stefani Escobar.

Tanto MC Torque como Gremio están clasificados y se aseguraron un partido más en esta edición de Sudamericana. El partido de esta noche determinará quien jugará octavos de final y quien debe ir al repechaje.

Posiciones: MC Torque 12, Gremio 10, Deportivo Riestra 4, Palestino 2.

Posibles alineaciones de MC Torque y Gremio

Gremio

Weverton; Cristian Pavón, Luis Guedes, Viery, Pedro Gabriel; José Enamorado, Leonel Pérez, Arthur, Francis Amuzu; Gabriel Mec, Carlos Vinícius.

DT: Luís Castro.

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

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