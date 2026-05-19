Con goles de Slaomón Rodríguez, Eduardo Agüero (MCT), Ignacio Arez -en contra- y Yonatan Goitia, también en contra, Montevideo City Torque se impuso ante Deportivo Riestra por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, los ciudadanos están en octavos de final.
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Montevideo City Torque goleó a Deportivo Riestra y clasificó a octavos de final
Los ciudadanos no fallaron en su partido clave y fueron contundentes a la hora de definir por lo que quedaron en octavos de final.