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Deportes

copa sudamericana

Montevideo City Torque goleó a Deportivo Riestra y clasificó a octavos de final

Los ciudadanos no fallaron en su partido clave y fueron contundentes a la hora de definir por lo que quedaron en octavos de final.

Torque fue contundente y ganó.

Torque fue contundente y ganó.

 Imagen tomada de ESPN
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Con goles de Slaomón Rodríguez, Eduardo Agüero (MCT), Ignacio Arez -en contra- y Yonatan Goitia, también en contra, Montevideo City Torque se impuso ante Deportivo Riestra por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, los ciudadanos están en octavos de final.

MONTEVIDEO CITY TORQUE:

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

Director técnico: Marcelo Méndez.

Suplentes: Gastón Rodríguez, Nicolás Pérez, José Tarán, Ezequiel Busquets, Diogo Guzmán Lucas Duré, Bautista Kociubinski, Sebastián Cáceres, Nahuel Da Silva, Ramiro Lecchini y Yonatan Muñoz.

DEPORTIVO RIESTRA:

Ignacio Arce, Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Juan Randazzo, Cristian Paz, Pedro Ramírez, Alexander Díaz, Pablo Monje, Antony Alonso, Yonatan Goitia y Jonathan Herrera.

Director técnico: Guillermo Duró.

Suplentes: Jorge Luque, Rodrigo Sayavedra, Facundo Miño, Yeison Murillo, Nicolás Watson, Benjamín Pérez, Mauro Smarra, Patricio Madero, Gabriel Obredor, Ángel Stringa, Lautaro Duarte y Gonzalo Flores.

Juez: Augusto Aragón. Asistentes: Ricardo Baren y Mauricio Lozada. Cuarto árbitro: Anthony Díaz. VAR: Franklin Congo y Jefferson Macías.

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