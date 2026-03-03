MC Torque ante Defensor Sporting por la Sudamericana: horario y posibles alineaciones

Posibles alineaciones

El antecedente más reciente entre ambos equipos, se remonta al pasado viernes, cuando el ciudadano se impuso por la mínima en el inicio de la cuarta fecha del Estadio Charrúa.

En esa ocasión, los dirigidos por Marcelo Méndez plantearon un equipo alternativo, pero esta noche saldrán con la oncena que suele ser titular. Jugarían con Franco Torgnascioli; Facundo Pizzichillo, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Diogo Guzmán, Bautista Kociubinski, Sebastián Cáceres; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Luka Andrade.

Por el lado de Defensor Sporting, Román Cuello tiene una gran incógnita y es la presencia o no de Kevin Dawson bajo los tres palos. El arquero salió sentido en el último encuentro y es duda para esta noche.

De esta manera, con la duda entre Dawson o Lucas Machado, el resto del equipo que se perfila sería con Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Xavier Biscayzacú, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Alan Torterolo; Brian Montenegro y Alexander Machado.