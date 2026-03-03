Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Noche de copas

MC Torque ante Defensor Sporting por la Sudamericana: horario y posibles alineaciones

El encuentro por la fase previa de la Copa Sudamericana se jugará este martes desde las 19:00 horas en el Estadio Centenario.

MC Torque ante Defensor Sporting por la Sudamericana.

 Foto: MC Torque
Comenzó una nueva semana de copas internacionales, en la que dará puntapié inicial la Copa Sudamericana. Esta noche, Montevideo City Torque estará enfrentando a Defensor Sporting, llave que definirá a uno de los uruguayos que participará de la fase de grupos de este torneo.

El encuentro que comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Centenario, tendrá el arbitraje de Carlos Benitez, quien estará asistido por Milciades Saldivar y Roberto Cañete, mientras que David Ojeda será el cuarto árbitro. Ulises Mereles y Nadia Weiler serán quienes estén en el VAR, completando una terna completamente paraguaya.

Esta será la segunda participación de MC Torque en la Sudamericana, luego de haber avanzado a la fase de grupos en 2021 al derrotar a Fénix y quedar eliminado en esa instancia contra Independiente, Bahía y Guabirá. Por el lado de Defensor Sporting será la novena participación, volviendo a estar en este torneo luego de haber participado por última vez en 2023.

Posibles alineaciones

El antecedente más reciente entre ambos equipos, se remonta al pasado viernes, cuando el ciudadano se impuso por la mínima en el inicio de la cuarta fecha del Estadio Charrúa.

En esa ocasión, los dirigidos por Marcelo Méndez plantearon un equipo alternativo, pero esta noche saldrán con la oncena que suele ser titular. Jugarían con Franco Torgnascioli; Facundo Pizzichillo, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Diogo Guzmán, Bautista Kociubinski, Sebastián Cáceres; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Luka Andrade.

Por el lado de Defensor Sporting, Román Cuello tiene una gran incógnita y es la presencia o no de Kevin Dawson bajo los tres palos. El arquero salió sentido en el último encuentro y es duda para esta noche.

De esta manera, con la duda entre Dawson o Lucas Machado, el resto del equipo que se perfila sería con Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Xavier Biscayzacú, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Alan Torterolo; Brian Montenegro y Alexander Machado.

