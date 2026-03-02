El irónico reclamo de Diego Aguirre a periodistas tras el triunfo de Peñarol en el clásico

El director técnico aurinegro no dejó pasar la oportunidad de señalar el escepticismo de la prensa previo al choque en el Gran Parque Central. Entre risas y chicanas, Diego Aguirre cuestionó las encuestas que daban como favorito absoluto a Nacional.
Peñarol se llevó mucho más que tres puntos de su visita al Gran Parque Central; se llevó la confirmación de un proceso que, según su entrenador, fue subestimado por los especialistas. Posterior al encuentro, Diego Aguirre fue entrevistado por Dsports y se mostró punzante al recordar los pronósticos deportivos de los días previos.
El "invitado invisible" en las encuestas
Con una sonrisa cómplice pero firme, Aguirre lanzó el dardo directamente hacia los paneles de análisis: "¿Les gusta hacer esas preguntas, no? De quién es el favorito", comenzó diciendo. El entrenador reveló que estuvo atento a las proyecciones de los medios y que le llamó la atención la falta de confianza en su plantel.
"Vi una lista... vi una lista donde no había ningún amarillo y negro", disparó el DT, haciendo alusión a un relevamiento donde 10 periodistas calificados se inclinaron unánimemente por una victoria tricolor o un empate, omitiendo la posibilidad de un triunfo visitante.
Diego Aguirre: "Capaz tenían razón"
Lejos de mostrarse enojado, Aguirre utilizó la ironía como escudo y arma: "Yo veo que hacen encuestas y quién gana y esto y lo otro... me llamó la atención que eran periodistas muy calificados y ninguno nos nombró". Para cerrar el tema, y antes de volver al análisis táctico, remató con un sutil: "Capaz que tenían razón", dejando que el resultado final hablara por sí solo.