El irónico reclamo de Diego Aguirre a periodistas tras el triunfo de Peñarol en el clásico

"Vi una lista... vi una lista donde no había ningún amarillo y negro", disparó el DT, haciendo alusión a un relevamiento donde 10 periodistas calificados se inclinaron unánimemente por una victoria tricolor o un empate, omitiendo la posibilidad de un triunfo visitante.

Diego Aguirre: "Capaz tenían razón"

Lejos de mostrarse enojado, Aguirre utilizó la ironía como escudo y arma: "Yo veo que hacen encuestas y quién gana y esto y lo otro... me llamó la atención que eran periodistas muy calificados y ninguno nos nombró". Para cerrar el tema, y antes de volver al análisis táctico, remató con un sutil: "Capaz que tenían razón", dejando que el resultado final hablara por sí solo.