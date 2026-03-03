Nacional: se fue Millán y Calione que estuvo cerca de salir, pasará a ser titular

Tal es así que pese a la derrota, al mal partido que jugó Nacional, el público en el Gran Parque Central le reconoció la entrega que tuvo durante todo este tiempo con una lluvia de aplausos mientras él se quedó solo en el centro de la campo muy emocionado. Fue tal la emoción, que al entrar los equipos para empezar el partido, cuando el parque era una caldera, las imágenes de la TV muestran como el colombiano mira las 4 tribunas y se le caen las lágrimas de la emoción, sabiendo que era su último partido en Nacional.

Este lunes en el aeropuerto de Carrasco y antes de partir a Rio De janeiro, Julián Millán habló con los medios: “Pasó todo muy rápido, pero es lo que hay. Solo tengo que agradecer a Nacional por este año tan maravilloso y todo este tiempo vivido. Fue un pasaje muy bonito e inexplicable. Tuve un gran rendimiento y jugué la mayoría de partidos; debido a eso, se da mi salida a Fluminense”, dijo el zaguero.

“Quería despedirme con victoria en el Parque, pero también aproveché ese momento por respeto a los hinchas. Sentí que tenía que aplaudir para que supieran el agradecimiento que tengo por ellos, por todo el aporte que me dieron. Acá fui feliz. La gente del club, la hinchada y mis compañeros me trataron de la mejor manera,espero volver pronto”, aseguró.

“Era un partido muy especial, aparte de ser clásico. Me conmovió mucho ver las tribunas llenas, siempre alentando. Se me vienen muchos recuerdos a la cabeza”.

Aprovechando el momento, se le preguntó por la derrota clásica y el colombiano respondió: “No pudimos sacar el resultado que queríamos, y nos duele”. Y apuntó al futuro del club: “Hay muchas cosas para mejorar en el equipo. Les mandaré muchos deseos, desde otro lugar, a los compañeros y el club. Siempre voy a estar pendiente del equipo”, sentenció.

Calione de salir a préstamo a la cancha

La salida de julián Millán y la lesión de Sebastián Coates (seguramente con un desgarro), le complican el panorama defensivo al técnico de Jadson Viera no solo para el partido del próximo partido domingo ante Juventud de Las Piedras sino para los próximos encuentros.

Agustín Rogel que debutó en el partido clásico ante la lesión del capitán Coates, pasará a la titularidad en los próximos partidos. La duda es quién lo acompañará en la zaga tricolor. Seguramente Paolo Calione, que estuvo a punto de salir a préstamo, se quedó y se meterá en el once inicial ante el pedrense. El otro zaguero del plantel de 19 años, Tomás Viera, quien tenía todo arreglado para salir a préstamo a Deportivo Maldonado, finalmente, se quedó en el tricolor a pedido de Jadson Viera y ocupará un lugar en el banco de suplentes.