ONU condenó la violencia ejercida contra los niños durante la agresión a Irán

ONU alarmada

"Estamos profundamente alarmados por los ataques contra civiles, incluyendo infraestructuras civiles, escuelas y hospitales. Las escuelas y los hospitales no deben ser atacados", agrega.

Por esta razón se suman al llamamiento del Secretario General para el cese inmediato de las hostilidades. "Es imperativo actuar con la máxima moderación", sostiene, al tiempo que recuerda que "todas las partes deben garantizar en todo momento el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

"Los niños siempre pagan el precio más alto en guerras que no eligieron", sostiene.

"Todos los niños de la región -y del mundo entero- tienen derecho a vivir sin temor y a que su protección y sus derechos sean respetados como consideración primordial", concluye.

Ataque a la escuela

Irán celebró este martes un funeral masivo por las 165 niñas y personal escolar que murieron en lo que describió como un ataque estadounidense-israelí contra una escuela de niñas en la ciudad sureña de Minab.

Fue el incidente más mortífero en la campaña contra Teherán hasta el momento.