Mundo

amenaza para la infancia

ONU condenó la violencia ejercida contra los niños durante la agresión a Irán

En el primer día de operaciones militares Israel y Estados Unidos atacaron una escuela primaria con el saldo de 165 niñas asesinadas.

Hoy fueron los entierros de las niñas asesinadas por EEUU e Israel.

 Imagen tomada de X
La ONU condenó la violencia ejercida sobre los niños a consecuencia de la la guerra en Oriente Medio, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra la infraestructura militar y civil de Irán, destacando en particular el asesinato de más de 100 escolares en el bombardeo a una escuela primaria en ese país.

Señala la ONU que "las operaciones militares en Irán y en toda la región son devastadoras y representan una grave amenaza para los niños”.

En una declaración conjunta de la representante especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, Vanessa Frazier, y la representante especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, Najat Maalla M'jid, sobre la escalada de las operaciones militares en Irán y la región, la ONU afirma que "no se debe atacar a civiles, escuelas ni hospitales. Todos los niños tienen derecho a vivir sin miedo".

ONU alarmada

"Estamos profundamente alarmados por los ataques contra civiles, incluyendo infraestructuras civiles, escuelas y hospitales. Las escuelas y los hospitales no deben ser atacados", agrega.

Por esta razón se suman al llamamiento del Secretario General para el cese inmediato de las hostilidades. "Es imperativo actuar con la máxima moderación", sostiene, al tiempo que recuerda que "todas las partes deben garantizar en todo momento el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

"Los niños siempre pagan el precio más alto en guerras que no eligieron", sostiene.

"Todos los niños de la región -y del mundo entero- tienen derecho a vivir sin temor y a que su protección y sus derechos sean respetados como consideración primordial", concluye.

Ataque a la escuela

Irán celebró este martes un funeral masivo por las 165 niñas y personal escolar que murieron en lo que describió como un ataque estadounidense-israelí contra una escuela de niñas en la ciudad sureña de Minab.

Fue el incidente más mortífero en la campaña contra Teherán hasta el momento.

