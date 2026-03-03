La ONU condenó la violencia ejercida sobre los niños a consecuencia de la la guerra en Oriente Medio, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra la infraestructura militar y civil de Irán, destacando en particular el asesinato de más de 100 escolares en el bombardeo a una escuela primaria en ese país.
amenaza para la infancia
ONU condenó la violencia ejercida contra los niños durante la agresión a Irán
En el primer día de operaciones militares Israel y Estados Unidos atacaron una escuela primaria con el saldo de 165 niñas asesinadas.