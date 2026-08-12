MC Torque se hizo gigante en Argentina y se quedó con el partido de ida

Y en el comienzo del complemento se iba a abrir el marcador. Diogo Guzmán apareció por izquierda, mandó un centro al segundo palo en dónde Ezequiel Busquets bajó la pelota y asistió a Franco Pizzichillo quien apareció por el punto penal para poner a MC Toque por delante del marcador.

Con el paso de los minutos, el equipo argentino se vio obligado a salir del fondo para ir en búsqueda del empate, inquietando en varias oportunidades al equipo ciudadano. Sobre el minuto 82, un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Mauro Méndez que tuvo el empate, pero el cabezazo se fue apenas desviado.

MC Torque se llevó un triunfo importantísimo como visitante, que lo deja en una posición inmejorable de cara a lo que será la revancha el próximo miércoles a las 21:30 en el Estadio Centenario.

Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno (45' Guillermo Soto), Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Martín Garay, Jalil Elías (65' Santiago González); Tiago Serrago (65' Mauro Méndez), Jabes Saralegui, Santiago López; Alfio Oviedo (65' Ian Subiabre).

DT: Diego Dabove.

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets (88' Brian Gutierrez), Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Facundo Silvera; Esteban Obregón (79' Luka Andrade), Diogo Guzmán (90' Lucas Duré), Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.