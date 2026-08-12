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Deportes

con el pie derecho

MC Torque se hizo gigante en Argentina y se quedó con el partido de ida

Los comandados por Marcelo Méndez derrotaron por la mínima a Tigre en Victoria, y definirá su continuidad en la Sudamericana como local y con ventaja.

Franco Pizzichillo le dio la victoria a MC Torque.

Franco Pizzichillo le dio la victoria a MC Torque.

 @MvdCityTorque
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MC Torque se hizo gigante como visitante, derrotó por la mínima a Tigre en Victoria, y de esta manera comenzó con el pie derecho los octavos de final de la Sudamericana. Franco Pizzichillo marcó el único tanto para los dirigidos por Marcelo Méndez.

El comienzo del partido fue malo, con ambos equipos muy imprecisos al momento de trasladar la pelota, dejando a ambos goleros como meros protagonistas del encuentro. La primera jugada de peligro iba a llegar a los 29 minutos, cuando a Joaquín Laso le quedó la pelota dentro del área, sacando un buen remate que encontró muy bien a Torgnasoli.

Sobre el final de la primera mitad, luego de un tiro de esquina, Rodríguez ganó de cabeza obligando a una intervención maravillosa de Zenobio para mandarla al córner.

Y en el comienzo del complemento se iba a abrir el marcador. Diogo Guzmán apareció por izquierda, mandó un centro al segundo palo en dónde Ezequiel Busquets bajó la pelota y asistió a Franco Pizzichillo quien apareció por el punto penal para poner a MC Toque por delante del marcador.

Con el paso de los minutos, el equipo argentino se vio obligado a salir del fondo para ir en búsqueda del empate, inquietando en varias oportunidades al equipo ciudadano. Sobre el minuto 82, un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Mauro Méndez que tuvo el empate, pero el cabezazo se fue apenas desviado.

MC Torque se llevó un triunfo importantísimo como visitante, que lo deja en una posición inmejorable de cara a lo que será la revancha el próximo miércoles a las 21:30 en el Estadio Centenario.

Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno (45' Guillermo Soto), Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Martín Garay, Jalil Elías (65' Santiago González); Tiago Serrago (65' Mauro Méndez), Jabes Saralegui, Santiago López; Alfio Oviedo (65' Ian Subiabre).

DT: Diego Dabove.

MC Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets (88' Brian Gutierrez), Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Facundo Silvera; Esteban Obregón (79' Luka Andrade), Diogo Guzmán (90' Lucas Duré), Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

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