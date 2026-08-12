La Policía de Montevideo y la Brigada Antidrogas departamental realizó una serie de allanamientos este miércoles 12 de agosto en el barrio Villa Española que resultó en la detención de cinco personas vinculadas al clan criminal Los Albín y la incautación de droga en pequeñas cantidades, un revólver y municiones.
Microtráfico
Villa Española: cinco detenidos en allanamientos vinculados a bocas del clan Albín
Los allanamientos en Villa Española tenían como objetivo detener a los encargados de regentar bocas de venta de drogas vinculados a la banda de Los Albín.