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Sociedad microtráfico | policía |

Microtráfico

Villa Española: cinco detenidos en allanamientos vinculados a bocas del clan Albín

Los allanamientos en Villa Española tenían como objetivo detener a los encargados de regentar bocas de venta de drogas vinculados a la banda de Los Albín.

Operativo contra el microtráfico en Villa Española.

Operativo contra el microtráfico en Villa Española.

 X Guille Losa
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía de Montevideo y la Brigada Antidrogas departamental realizó una serie de allanamientos este miércoles 12 de agosto en el barrio Villa Española que resultó en la detención de cinco personas vinculadas al clan criminal Los Albín y la incautación de droga en pequeñas cantidades, un revólver y municiones.

En esa zona de la capital desde hace más de una década operan Los Albín, que se alió con Los Puglia para dominar la venta de droga en el barrio, en detrimento de Los Suárez, otro clan criminal que mantiene un sangriento conflicto que lleva más de una docena de homicidios.

Las cinco personas detenidas este miércoles por los efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas estaban relacionados a bocas de drogas regentadas por Los Albín y quedaron a disposición de la Justicia.

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