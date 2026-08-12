Delegado de Peñarol aseguró que "hay elementos importantes" para reclamar los puntos

Guerra aseguró que el informe solicitado a la AUF sobre los hechos ocurridos en el Estadio Charrúa, van a ser "un complemento" en el reclamo pero adelantó que "la administración del Charrúa recibió un informe de UTE de que no hubo ningún problema de tensión en la zona".

¿En que se basa Peñarol para pedir los puntos?

El delegado carbonero, contó que para que el reclamo tenga andanza, deben comprobar que hay responsabilidad de MC Torque en la suspensión del encuentro y explicó que "el elemento fundamental" en el reclamo, es "que hay una incongruencia entre el tiempo en que el árbitro suspende el partido y el anuncio de los alto parlantes".

"La suspensión da la apariencia que no emana de la autoridad que es la del árbitro, si no que hay alguien que se mete antes de la decisión del árbitro que decide comunicar que evacuen que está suspendido con una serie de minutos bastante importantes", puntualizó.

Gustavo Guerra manifestó que Peñarol "quería jugar el partido" y que "no se busca sacar ventaja deportiva" sino que en los últimos días "surgieron hechos que nos dan elementos importantes para actuar" en el reclamo de los puntos.