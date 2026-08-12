Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol |

la novela suma capítulos

Delegado de Peñarol aseguró que "hay elementos importantes" para reclamar los puntos

Gustavo Guerra sostuvo que "hay una incongruencia de tiempo" entre la suspensión el partido ante MC Torque y el anuncio por los altoparlantes.

Delegado de Peñarol aseguró que hay elementos importantes para reclamar los puntos

Delegado de Peñarol aseguró que "hay elementos importantes" para reclamar los puntos

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En diálogo con el programa Tarde de Fútbol, uno de los delegados del equipo aurinegro, Gustavo Guerra, contó que se analiza pedir los puntos basándose en las "incongruencias" en los tiempos en el que los altoparlantes anunciaron la suspensión y la decisión de Javier Feres presentada en el informe del partido.

"Hay una falla en la comunicación y eso es responsabilidad del organizador del espectáculo. Es un error importante del MC Torque y reglamentariamente nos habilita a pedir los puntos", ahondó el delegado.

Guerra aseguró que el informe solicitado a la AUF sobre los hechos ocurridos en el Estadio Charrúa, van a ser "un complemento" en el reclamo pero adelantó que "la administración del Charrúa recibió un informe de UTE de que no hubo ningún problema de tensión en la zona".

¿En que se basa Peñarol para pedir los puntos?

El delegado carbonero, contó que para que el reclamo tenga andanza, deben comprobar que hay responsabilidad de MC Torque en la suspensión del encuentro y explicó que "el elemento fundamental" en el reclamo, es "que hay una incongruencia entre el tiempo en que el árbitro suspende el partido y el anuncio de los alto parlantes".

"La suspensión da la apariencia que no emana de la autoridad que es la del árbitro, si no que hay alguien que se mete antes de la decisión del árbitro que decide comunicar que evacuen que está suspendido con una serie de minutos bastante importantes", puntualizó.

Gustavo Guerra manifestó que Peñarol "quería jugar el partido" y que "no se busca sacar ventaja deportiva" sino que en los últimos días "surgieron hechos que nos dan elementos importantes para actuar" en el reclamo de los puntos.

Temas

Te puede interesar