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Colombia entra al Escudo de las Américas y amplía cooperación militar con EEUU

Mediante estos acuerdos, Colombia autoriza a realizar operaciones militares en su territorio contra los grupos denominados terroristas.

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Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), dentro de la iniciativa Escudo de las Américas, y suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar.

"Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado divulgado desde Ciudad de Panamá.

La cartera indicó que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, formalizó un acuerdo bilateral de cooperación con Estados Unidos destinado a reforzar el intercambio de información, la coordinación y las capacidades operacionales de ambos países.

"Este instrumento profundiza una relación estratégica construida durante décadas y permitirá fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales que amenazan al Estado y a la población colombiana", agregó.

Colombia ofrece experiencia

Según el comunicado, Colombia ofreció además sus capacidades y experiencia para contribuir a la seguridad regional mediante acciones coordinadas con las demás naciones integrantes de la coalición en el océano Pacífico y el mar Caribe.

"El propósito es inequívoco: impedir que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que, en todo el territorio, prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza", sostuvo.

EEUU celebra

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó en Ciudad de Panamá que Colombia autorizó "operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", en el marco de la nueva etapa de cooperación en seguridad entre Washington y Bogotá.

Hegseth hizo la declaración durante una reunión de la Coalición contra los Carteles de las Américas y antes de un encuentro con autoridades colombianas, donde también anunció la incorporación de Colombia a la iniciativa regional promovida por Estados Unidos para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones consideradas terroristas.

El funcionario estadounidense no precisó públicamente qué tipo de operaciones contempla el acuerdo ni si implicará la participación directa de tropas de Estados Unidos en acciones de combate dentro del territorio colombiano, mientras que el comunicado del Ministerio de Defensa tampoco detalla el alcance operativo de eventuales acciones conjuntas.

El Gobierno colombiano sostuvo que los mecanismos acordados estarán sujetos al marco jurídico nacional e internacional.

(Sputnik)

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