Boston River se llevó una victoria de gran valor sobre el final

Y el dominio sastre se trasladó en la apertura del marcador. Cuando corría el minuto 83 del encuentro, un mal remate de Amado dejó a Francisco Bonfiglio sólo ante el arquero González, y sin mayores dificultades empujó la pelota al fondo de la red para marcar el primer gol del encuentro.

Desde la llegada de Ignacio Ithurrlade, Boston River sumó puntos muy importantes que le permiten empezar a escalar. Cerro Largo por su parte, atraviesa un momento de irregularidad y los promedios empiezan a preocupar.

Boston River

Bruno Antúnez; Mateo Rivero (17’ Juan Acosta), Martín González, Ignacio Fernández, Teddy Vázquez (45’ Gastón Ramírez), Jairo O’Neill, Francisco Barrios, Gonzalo Reyna, Rodrigo Amado; Franco Pérez (84’ Marcel Hornos), Francisco Bonfiglio (84’ Francisco Bonfiglio).

DT: Ignacio Ithurralde

Cerro Largo

Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García (89’ Maximiliano Añasco), Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani (89’ Federico Selechia); Diego Daguerre (89’ Emiliano Jourdan), Tiziano Correa.

DT: Danielo Núñez