Boston River se llevó una victoria de gran valor sobre el final

Boston River venció por la mínima a Cerro Largo, partido que se disputó en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. El partido no fue nada bueno, pero el sastre logró tres puntos de gran relevancia para poder escalar en la tabla.
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La primera mitad fue pareja, con muy poco juego colectivo y chances en cuentagotas. En esa paridad, el equipo sastre fue levemente más claro que su rival, generando las situaciones de peligro principalmente de media distancia pero sin claridad ni efectividad.
Para la segunda mitad la dinámica no cambió, Boston River dominó el trámite del juego. Con el paso de los minutos, Cerro Largo logró salir del asedio, generar alguna aproximación de peligro pero sin ser claro.
Y el dominio sastre se trasladó en la apertura del marcador. Cuando corría el minuto 83 del encuentro, un mal remate de Amado dejó a Francisco Bonfiglio sólo ante el arquero González, y sin mayores dificultades empujó la pelota al fondo de la red para marcar el primer gol del encuentro.
Desde la llegada de Ignacio Ithurrlade, Boston River sumó puntos muy importantes que le permiten empezar a escalar. Cerro Largo por su parte, atraviesa un momento de irregularidad y los promedios empiezan a preocupar.
Boston River
Bruno Antúnez; Mateo Rivero (17’ Juan Acosta), Martín González, Ignacio Fernández, Teddy Vázquez (45’ Gastón Ramírez), Jairo O’Neill, Francisco Barrios, Gonzalo Reyna, Rodrigo Amado; Franco Pérez (84’ Marcel Hornos), Francisco Bonfiglio (84’ Francisco Bonfiglio).
DT: Ignacio Ithurralde
Cerro Largo
Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García (89’ Maximiliano Añasco), Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani (89’ Federico Selechia); Diego Daguerre (89’ Emiliano Jourdan), Tiziano Correa.
DT: Danielo Núñez