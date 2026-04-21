¿Qué dejó la fecha doce del Apertura?: el líder empató pero no lo supieron aprovechar

Con el empate entre Peñarol y Juventud de Las Piedras, se bajó el telón de la decimoprimera fecha del Apertura. Racing igualó, algo que no supieron aprovechar ni los carboneros ni Deportivo Maldonado. En el descenso, Progreso se quedó con una final y Danubio se compromete.
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El elenco cervecero igualó en un partido ante Defensor Sporting y dejó pasar la oportunidad de mantener la distancia. Quien no pudo aprovechar esto fue Deportivo Maldonado, que igualó ante Danubio y sigue a cuatro de lo más alto. Peñarol tenía una inmejorable posibilidad de acercarse, pero no pudo pasar del empate ante Juventud.
Además, Nacional volvió a la senda del triunfo al derrotar a Liverpool e igualó la línea de Albion quien aplastó a Central Español.
En la zona baja de la tabla, Progreso se quedó con una final ante Wanderers que cada fecha está más comprometido. Por su parte, a Cerro se le escapó el triunfo sobre el final ante MC Torque. Danubio, con su empate, comienza a comprometerse en el descenso.
¿Qué dejó la fecha doce del Apertura?
Resultados
- Albion 6-1 Central Español
- Progreso 2-1 Wanderers
- Racing 1-1 Defensor Sporting
- Cerro 1-1 MC Torque
- Danubio 1-1 Deportivo Maldonado
- Liverpool 1-3 Nacional
- Boston River 1-0 Cerro Largo
- Peñarol 2-2 Juventud
Posiciones
- Racing - 27
- Deportivo Maldonado - 23
- Peñarol - 23
- Albion - 19
- Nacional - 19
- Central Español - 18
- Defensor Sporting - 17
- MC Torque - 16
- Liverpool - 16
- Danubio - 15
- Cerro Largo - 14
- Boston River - 14
- Wanderers - 14
- Progreso - 10
- Cerro - 10
- Juventud de Las Piedras - 8