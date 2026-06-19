Este viernes se estará abriendo una nueva fecha de la fase regular de la Segunda División, que enfrentará a Miramar Misiones ante Huracán. Los cebritas, pese a la irregularidad, vienen creciendo en el torneo mientras que los del Paso de la Arena quieren alcanzar la línea de los líderes.
rueda la pelota
Miramar Misiones y Huracán abren una nueva fecha de la Segunda División
El encuentro entre cebritas y los del Paso de la Arena comenzará a las 18:00 horas en el Estadio Charrúa con arbitraje de Esteban Guerra.