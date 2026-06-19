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Deportes Segunda División | Huracán | Miramar Misiones

rueda la pelota

Miramar Misiones y Huracán abren una nueva fecha de la Segunda División

El encuentro entre cebritas y los del Paso de la Arena comenzará a las 18:00 horas en el Estadio Charrúa con arbitraje de Esteban Guerra.

Huracán ante Miramar Misiones por la Segunda División.

Huracán ante Miramar Misiones por la Segunda División.

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Este viernes se estará abriendo una nueva fecha de la fase regular de la Segunda División, que enfrentará a Miramar Misiones ante Huracán. Los cebritas, pese a la irregularidad, vienen creciendo en el torneo mientras que los del Paso de la Arena quieren alcanzar la línea de los líderes.

Entre los partidos destacados, uno de los líderes, Oriental, estará visitando el Parque Capurro para medirse ante uno de sus escoltas que es Fénix. Por otro lado, el otro líder, Plaza Colonia, será local en el oeste del país ante un Atenas que viene en crecimiento.

Además, en la zona baja de la tabla, La Luz chocará contra Cerrito (que quiere superar la línea de los líderes), Uruguay Montevideo se enfrentará a Rentistas mientras que Tacuarembó se medirá ante el colista de la tabla, Paysandú.

La séptima fecha de la fase regular

Viernes 19 de junio

18:00 - Miramar Misiones vs Huracán

  • Estadio Charrúa
  • Esteban Guerra

Sábado 20 de junio

10:00 - Colón vs River Plate

  • Parque Palermo
  • Lucas Andrade

13:00 - Fénix vs Oriental

  • Parque Capurro
  • Federico Arman

16:00 - Tacuarembó vs Paysandú

  • Estadio Goyenola
  • Pablo Silveira

19:00 - Plaza Colonia vs Atenas

  • Estadio Suppici
  • Juan Cianni

Domingo 21 de junio

12:30 - La Luz vs Cerrito

  • Parque Ancap
  • Augusto Olmos

15:30 - Rentistas vs Uruguay Montevideo

  • Complejo Rentistas
  • Andrés Martínez

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