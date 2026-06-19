Orsi encabezó aniversario del natalicio de Artigas frente al mausoleo

También estuvieron presentes los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño; del Interior, Carlos Negro; de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la titular de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; y el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo.

El acto incluyó la participación del Regimiento de Blandengues y del Batallón Florida, en una instancia que combinó el homenaje histórico con la presencia de las principales autoridades de gobierno.