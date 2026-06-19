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Política Artigas | aniversario | Orsi

Homenaje al prócer

Orsi encabezó aniversario del natalicio de Artigas frente al mausoleo

En el marco de un nuevo acto oficial por el aniversario del natalicio del prócer, el presidente estuvo acompañado por ministros y unidades militares.

Yamandú Orsi y autoridades en el acto por el natalicio de Artigas.

Yamandú Orsi y autoridades en el acto por el natalicio de Artigas.

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Por Redacción Caras y Caretas

En la mañana de este viernes 19 de junio se realizó en Montevideo el acto protocolar por el natalicio de José Gervasio Artigas, encabezado por el presidente Yamandú Orsi. La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades del Poder Ejecutivo y se desarrolló con el tradicional despliegue institucional y militar.

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El mandatario estuvo acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario Jorge Díaz; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

También estuvieron presentes los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño; del Interior, Carlos Negro; de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la titular de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; y el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo.

El acto incluyó la participación del Regimiento de Blandengues y del Batallón Florida, en una instancia que combinó el homenaje histórico con la presencia de las principales autoridades de gobierno.

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