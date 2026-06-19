En la mañana de este viernes 19 de junio se realizó en Montevideo el acto protocolar por el natalicio de José Gervasio Artigas, encabezado por el presidente Yamandú Orsi. La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades del Poder Ejecutivo y se desarrolló con el tradicional despliegue institucional y militar.
Homenaje al prócer
Orsi encabezó aniversario del natalicio de Artigas frente al mausoleo
En el marco de un nuevo acto oficial por el aniversario del natalicio del prócer, el presidente estuvo acompañado por ministros y unidades militares.