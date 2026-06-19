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Política Carlos Negro |

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Carlos Negro advirtió que el país tiene "nuevos y más poderosos enemigos" que en la época de Artigas

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue el orador principal en el acto de homenaje por los 262 años del nacimiento de Artigas, realizado en Sauce.

El ministro Carlos Negro en el acto de Sauce.

El ministro Carlos Negro en el acto de Sauce.

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Para el ministro del Interior, Carlos Negro, Uruguay tiene “nuevos y más poderosos enemigos” que en la época de Artigas. Afirmó, durante su intervención en el acto conmemorativo en la localidad canaria de Sauce, que “no hay libertad individual plena si ella pretende ejercerse en medio de la desigualdad colectiva”.

Negro hizo uso de la palabra en el acto central que conmemoró los 262 años del nacimiento de José Artigas, en el que también participó el presidente Yamandú Orsi. El mandatario estuvo acompañado durante el evento por el intendente local, Francisco Legnani, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y la titular de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.

En su intervención, Negro mencionó a Artigas como “ejemplo personal de aquellos que, por sus dones y virtudes, fueron capaces de forjar tiempos nuevos, no solo para el Uruguay, sino también para la región y el mundo”, más allá de “invocarlo como un ‘héroe en el mármol’”.

Referencias a Artigas

Recordó los orígenes rurales de Artigas: “No es menor esta referencia porque, más allá de aspectos folclóricos o costumbristas, una de las características más sobresalientes de nuestra revolución fue, justamente, que en la Banda Oriental la cultura agraria de campesinos, labradores, estancieros, era mucho más igualitaria que en el resto del Virreinato del Río de la Plata”.

Por otra parte, recordó que el proyecto artiguista presentó ideas “de vanguardia”, como el federalismo, la unidad regional y el establecimiento de una república basada en “la soberanía particular de los pueblos, sin centralismos”, con desarrollo económico que ofrezca oportunidades de trabajo para “crear un orden seguro e igualitario”.

En el discurso, Negro aseguró que “la seguridad es una “condición imprescindible” para el desarrollo colectivo. “Hoy el país tiene nuevos y más poderosos enemigos; enfrentarlos con eficacia como nación demanda una condición básica: la unión de todos los orientales. Solo juntos, sin divisiones políticas coyunturales o menores, podremos combatir eficazmente las amenazas del crimen organizado”, consideró.

Justicia social

Por otro lado, sostuvo que el principio artiguista de justicia social guía al Gobierno en las políticas públicas específica, así como en las “prioridades presupuestales”, como “combatir decididamente la pobreza infantil” y las medidas para “igualar y favorecer el acceso y permanencia en los centros de estudio”, o “las políticas que permitan a cientos de miles de usuarios a acceder en tiempo y forma a medicamentos y especialidades médicas”.

A modo de conclusión, el ministro planteó: “¿Acaso el histórico crecimiento de los hogares, que conocimos estos días (pasados) y que demuestra que fueron trabajadores y trabajadoras quienes se apropiaron de la mayor parte del crecimiento económico, no representa un paso hacia el horizonte de una mayor justicia social y de la pública felicidad? Porque aquel Artigas, el de las tierras de Sauce, también nos dejó como enseñanza que no hay libertad individual plena si ella pretende ejercerse en medio de la desigualdad colectiva; porque la patria, así concebida, es más que un sentimiento: se trata de un deber”.

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