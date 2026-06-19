Con un contundente primer tiempo, Estados Unidos derrotó por 2 a 0 a Australia, resultado que lo clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial. La selección local no brilló como en el primer partido pero aprovechó las situaciones claras para definir el encuentro.
Adentro y a esperar
Estados Unidos derrotó a Australia y aseguró su continuidad en el Mundial
Con goles de Burguess en contra y de Freeman sobre el cierre de la primera parte, Estados Unidos consiguió su segundo triunfo en este Mundial.