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Mundial |

Adentro y a esperar

Estados Unidos derrotó a Australia y aseguró su continuidad en el Mundial

Con goles de Burguess en contra y de Freeman sobre el cierre de la primera parte, Estados Unidos consiguió su segundo triunfo en este Mundial.

Estados Unidos venció a Australia y clasificó.&nbsp;
Estados Unidos venció a Australia y clasificó. 
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Con un contundente primer tiempo, Estados Unidos derrotó por 2 a 0 a Australia, resultado que lo clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial. La selección local no brilló como en el primer partido pero aprovechó las situaciones claras para definir el encuentro.

El marcador nuevamente se abrió rápido y es que a los once minutos, un desborde en velocidad por parte de Balogun derivó en un un centro raso al área chica en dónde Burguess en su afán por despejar, la metió en su propio arco.

Los locales se hicieron dominadores absolutos del partido y sobre el final del encuentro iban a volver a hacer delirar a todo el estadio. Un tiro libre a modo de córner hacia atrás, volvieron a meter la pelota al área y tras un rebote, le quedó a Freeman que de cabeza puso el segundo tanto.

Con este triunfo, la selección dirigida por Mauricio Pochettino aseguró su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial. Su posición dependerá del encuentro de esta noche entre Turquía y Paraguay o lo que suceda en la última fecha.

Estados Unidos

Matt Freese; Antonee Robinson (80' Joseph Scally), Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie (90' Giovanni Reyna); Sergiño Dest (80' Auston Trusty), Malik Tillman; Ricardo Pepi (74' Sebastian Berhalter), Folarin Balogun (90' Haji Wright).

DT: Mauricio Pochettino

Australia

Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess (45' Jason Geria), Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Mathew Leckie (61' Cristian Volpato), Paul Okon-Engstler (78' Jackson Irvine), Aiden O'Neill, Nishan Velupillay (45' Connor Metcalfe); Mohamed Touré (45' Nestory Irankunda).

DT: Tony Popovi

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