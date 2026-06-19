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Mundo Adorni | cargo | Javier Milei

Ya designó su sustituto

Milei removió a Manuel Adorni del cargo de vocero presidencial

El cargo que ostentaba Adorni será ocupado por Adrián Ravier, director de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de Javier Milei y La Libertad Avanza.

Manuel Adorni, cada vez más complicado judicialmente.

Manuel Adorni, cada vez más complicado judicialmente.
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A través de las redes sociales, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció de manera elegante su despido como vocero presidencial argentino. Quien lo reemplazará, según adelantó, será el diputado nacional de La Pampa Adrián Ravier, director de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza.

El comunicado

El comunicado fue difundido pasado el mediodía tras una reunión en la Quinta de Olivos, indicó Adorni, bajo la lupa judicial por enriquecimiento ilícito y corrupción.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”, cerró. El presidente Javier Milei, el único que lo respaldó durante todos estos meses de imputación, reposteó el comunicado y marcó postura únicamente a través de cuatro letras: la sigla “MAGA” (Make Argentina Great Again, en referencia a la célebre frase que usa el republicano Donald Trump en Estados Unidos). Adorni lo compartió.

El encuentro en Olivos ocurrió en medio del profundo rechazo generalizado que cosecha Adorni, quien resiste los embates del Congreso en su intento por removerlo del cargo de Jefe de Ministros.

Asimismo, la noticia de su despido en la vocería se da en la previa al acto oficial por el Día de la Bandera en la ciudad santafesina de Rosario, del que participará la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Pese a las críticas de la oposición y la presión de los aliados, el oficialismo por orden directa de Javier Milei trabaja en blindar a Adorni, ladero de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero de Milei

Adrián Ravier ejerce en la actualidad el cargo de diputado nacional por la provincia de La Pampa en el partido de La Libertad Avanza. Como no podrá cumplir con su mandato pactado hasta 2029, su banca será reemplazada por Martín Matzkin.

En rigor, Ravier es un economista de la UBA con un Mágister en Economía y Administración en la ESEADE, y es Doctor en Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC, Madrid).

Junto al Presidente escribió el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

También se lo conoce por haber fundado la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de LLA que está siendo investigado por la Inspección General de Justicia (ICJ) por recibir millonarias donaciones de forma sospechosa. La entidad es presidida por el ultraderechista Agustín Laje. El consultor de Milei, Santiago Caputo, ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.

FUENTE: Página 12

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