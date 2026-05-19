Pablo de Ambrosio sobre su salida de Central Español: "no comparto las explicaciones que me dieron"

¿Por qué fue cesado?

La noticia generó sorpresa, incluso para el propio entrenador. Durante la entrevista con Tarde de Fútbol, reveló que había rumores “varias semanas antes” e incluso un amigo suyo lo llamó para advertirle que “habían hablado con un colega para que se hiciera cargo del equipo”.

“Ellos creían que el ciclo se había terminado porque pensaban que el equipo podía venirse a pique en lo que se viene del torneo. No comparto las explicaciones que me dieron pero no quise indagar”, sostuvo De Ambrosio.

Contó además, que tras la salida del gerente deportivo, Néstor Goncalvez, las comunicaciones entre los gerentes de la SAD eran directamente con él. “Insistían en que había que hacer ciertos planteos o cambios que yo no estaba de acuerdo, pero ambos, Tito y yo, nos vamos por la puerta grande”, manifestó.

“Creo que ellos empezaron a sentir que había menos diálogo conmigo y ellos como dueños querían tener el control del club. Creo que la relación se fue desgastando, no hubo ningún tema puntual ni pelea que llevara a la desvinculación”, aclaró.

Pese a ciertos rumores, De Ambrossio descartó que desde la SAD le hicieran una “bajada de línea” pero que había “comentarios futbolísticos de manera constante por parte de los dueños del club”. Entre esas personas destacó que una parte “sabía de fútbol pero la otra solo está para los números”

Su salida de Central Español

Pese al triunfo ante el campeón del Apertura, Racing, la gerencia de la SAD decidió cesar a Pablo de Ambrosio. El entrenador contó que la última comunicación que tuvo fue cuando se juntaron a firmar la desvinculación, pero de ahí en más, “no tuve diálogo con la gente del club”.

“Recibí el llamado de Villoldo y de varios futbolistas. El lunes pasado pude ir al Palermo a despedirme que no había tenido la posibilidad. El mano a mano con cada uno de los futbolistas es lo que uno se lleva, esa relación y reconocimiento hacia el entrenador es lo que uno se lleva. No encuentro palabras para agradecerles”, contó.