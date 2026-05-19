Lío entre los blancos en Cerro Largo: intendente denunciará a la gestión anterior

Auditoría

Los resultados del informe fueron presentados en diversas placas con cifras generales sobre la administración de Yurramendi con relación a compras y pagos de sueldo por parte de la intendencia. Un primer elemento que fue puesto sobre la mesa fue que “en el 90% de las compras analizadas no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo”.

También se detalló que “el 87% de las compras realizadas por la intendencia durante el período analizado” se concentró “en 20 proveedores”, cuando el gobierno departamental trabaja con 197 proveedores en total. Se puntualizó, además, que se detectaron compras en las que “no se identifica” qué dirección de la comuna era la responsable de la adquisición.

Otro tema que se mencionó durante la conferencia de prensa es que “la intendencia tiene por lo menos tres convenios vigentes con diferentes ONG para la tercerización de servicios”, pero no se obtuvo “documentación que compruebe que existió un proceso competitivo antes de la firma de los convenios”.

En cuanto a los sueldos, Morel comentó que “hay indicios de que en los años de campaña política hubo un aumento desmedido y discrecional de las compensaciones de sueldos”. “Para la muestra seleccionada de funcionarios y meses no pudimos visualizar la documentación que respalda el pago del 100% de las partidas variables líquidas”, se señaló en ese sentido en la presentación.

Por último, con respecto a los fondos extrapresupuestales, se constató que al 10 de julio de 2025 –cuando se hizo el traspaso de mando– había “insuficiencia de los saldos disponibles en cuentas corrientes” de la intendencia “para afrontar los saldos pendientes”.

“Existen dos expedientes en trámite en la intendencia en los que un proveedor reclama el pago de facturas por un total de 8.773.074 de pesos”, pero “no hay registro de procedimiento de compra ni de pago asociado”, se informó.