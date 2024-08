Moreno Martins reveló en cuál de los grandes hubiera preferido jugar

En cuanto a sus preferencias entre Nacional y Peñarol, el goleador boliviano confesó que “De los dos me hubiera gustado jugar en Peñarol porque desde hace muchos años me quería tener. Ojalá ese vínculo sé de más adelante en otro rol.”

Además, agregó que “hubo más sondeos que ofertas. El más cercano fue Peñarol, pero yo no estaba al 100%. Me sinceré a mí mismo por más que me perdí de jugar en ese país tan lindo como es Uruguay” lamentó.

Respecto a su retiro contó que había elegido “el Estadio Centenario para retirarme por la mística que tiene y no me equivoque. Emocionalmente necesitaba un abrazo por la pérdida de mi papá y el público uruguayo me lo dio. Tomé una buena decisión para mi retiro” comentó al mencionado medio.

El exjugador boliviano también habló sobre Cavani y Suárez, a los que consideró como “jugadores letales y aparte de todo eso no se cansan de hacer goles. Y eso es bueno para los que vienen atrás porque sirve para mostrar que la rutina y la forma de vida en muy importante para progresar en el futuro” destacó el goleador de Bolivia.