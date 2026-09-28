Carreño: "Acá lo importante es ganar; el cómo, no interesa tanto"

"Una cancha difícil, un poco de viento, un equipo que necesita puntos, presionó mucho igual que nosotros. Sentimos un poco el partido en los primeros minutos. No nos pudimos parar bien, ellos dominaron en la mitad de la cancha, coparon mejor la mitad de la cancha que nosotros. Pero no pasamos gran zozobra. Tuvieron alguna ocasión de gol, no tan clara. Así y todo, nosotros tuvimos la chance de convertir. Y en el último minuto del primer tiempo, tuvimos la oportunidad de convertir el segundo gol de Luciano [Boggio] en una pelota quieta. En el segundo tiempo, en los primeros 10 minutos, entendimos mejor la cancha, jugamos en el terreno de ellos y no dejamos que ellos hagan transiciones. Entró ‘Maxi’, que entiende todo, entiende la cancha, entiende el viento, entiende lo que necesita el equipo. Y el equipo fue otro", aseguró.

"Acá lo importante es ganar. El cómo, no interesa tanto. Quizá, yo como entrenador me tendría que criticar un poco y tratar de mejorar, y ayudar al equipo. Si el equipo no consigue el juego, el responsable soy yo. Así que voy a intentar trabajar. Es la primera vez que tenemos 10 días entre partido y partido. Vamos a tener oportunidad de trabajar un poco más. Vamos a jugar con un rival diferente, en nuestra cancha. Era importante este triunfo".