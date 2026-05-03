Nacional, con varios suplentes, cosechó su séptima derrota: cayó 3 a 2 con Albion

Con un equipo con varios suplentes, Nacional cosechó frente a Albion, que viene con una racha de ocho partidos consecutivos como ganador, su séptima derrota en el Torneo Apertura y llega a la última fecha con una pobre campaña en la que apenas obtuvo 19 puntos.
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A Albión le alcanzaron 16 minutos para ponerse en ganancia, y no fue injusto. Los pioneros estaban demostrando un mejor nivel de juego que su rival. Así que a los 7 minutos Álvaro López puso el 1 a 0. A los 16 le tocó a Carlos Airala poner el 2 a 0.
Recién a los 31 minutos Juan Cruz De Los Santos, de lo mejor de Nacional en el primer tiempo descontó para el bolso. Pero la diferencia duró poco. A los 42 minutos, otra vez Álvaro López venció el arco de Suárez y puso el 3 a 1 para Albión.
En el segundo tiempo los cambios introducidos en Albion por el técnico Nieves no dieron los resultados esperados y Nacional comenzó a irse arriba. A los 34 minutos, en una jugada confusa, Rogel convirtió el segundo para el bolso.
ALBION:
Sebastián Jaume, Andrés Romero, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez, Francisco Ginella, Tomás Moschión, Santiago Costa, Carlos Airala, Álvaro López, Hernán Toledo.
Director técnico: Federico Nieves.
Suplentes: Danilo Lerda, Pablo Lacoste, Matías De Los Santos, Agustín Pereira, Federico Puente, Lucas Rodríguez, Pablo Alcoba, Nahuel Roldán, Briam Acosta y Tobías Figueredo.
NACIONAL:
Ignacio Suárez, Juan Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Pavel Núñez.
Director técnico: Jorge Bava.
Suplentes: Luis Mejía, Agustín Rogel, Juan García, Emiliano Ancheta, Román Clematte, Luciano González, Baltasar Barcia, Bruno Arady, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.
Jueces: Hernán Heras asistido por Horacio Ferreiro y Amador de Prado, mientras que Federico Modernell oficiará de cuarto juez. Andrés Cunha y Federico Piccardo estarán en el VAR.