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Inumet emitió alertas Naranja y Amarilla por tormentas fuertes y severas en Uruguay

Inumet y MetSul prevén tormentas fuertes y severas con alertas naranja y amarilla en Uruguay, seguidas por tiempo fresco y estable el fin de semana.

Tormentas previstas para Uruguay

Tormentas previstas para Uruguay

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió advertencias meteorológicas de nivel Naranja y Amarillo para gran parte del país debido al desarrollo de tormentas fuertes y puntualmente severas. Las proyecciones del organismo oficial, junto con el análisis de la agência regional MetSul, confirman que el frente frío causante de esta inestabilidad dará paso posteriormente a un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Detalles del estado de alerta oficial (Inumet)

Según la última actualización del portal oficial de Inumet, el sistema frontal afecta al territorio con las siguientes consideraciones:

  • Alerta Naranja (Tormentas fuertes y puntualmente severas):

    • Fenómeno: Tormentas acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento muy fuertes.

    • Zonas afectadas: Afecta a localidades de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

  • Alertas Amarillas (Tormentas puntualmente fuertes):

  • Fenómeno: Fenómenos similares pero de menor intensidad que la franja naranja, incluyendo lluvias abundantes en cortos períodos y rachas de viento fuertes.

  • Zonas afectadas: Incluye áreas de Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja, Maldonado, Río Negro, Rocha, Salto, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Evolución del pronóstico para los próximos días

  • Jueves 27: Jornada bajo alerta por el avance del frente frío. Tras el paso de las tormentas principales, se espera una paulatina mejora desde el suroeste con vientos del sector sureste.

  • Viernes 28: Descenso generalizado de la probabilidad de lluvias y disminución gradual de la nubosidad. Se afianza la masa de aire fresco, registrándose mínimas en torno a los 10 °C y máximas que oscilarán cerca de los 15 °C.

  • Sábado 29 y Domingo 30: Consolidación de tiempo estable y cese total de precipitaciones. Se prevé un fin de semana con mañanas frías (mínimas entre 6 °C y 8 °C) y formación de neblinas matinales, dando paso a tardes frescas con cielos poco nubosos y máximas de hasta 17 °C.

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