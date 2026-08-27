Inumet emitió alertas Naranja y Amarilla por tormentas fuertes y severas en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió advertencias meteorológicas de nivel Naranja y Amarillo para gran parte del país debido al desarrollo de tormentas fuertes y puntualmente severas. Las proyecciones del organismo oficial, junto con el análisis de la agência regional MetSul, confirman que el frente frío causante de esta inestabilidad dará paso posteriormente a un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.