Aguirre para el clásico: "Tengo diez jugadores; me falta uno para definir el equipo"

Además, Aguirre dejó un dato concreto de cara al clásico del domingo. “Tengo diez jugadores. Me falta uno para terminar de definir el equipo”, explicó Aguirre, dejando entrever que la alineación está prácticamente resuelta, aunque todavía mantiene una interrogante: “Hay uno ahí que todavía está en veremos”.

Clásico a la vista

Eric Remedi fue autocrítico con su actuación individual tras el triunfo ante Montevideo City Torque y reconoció que el gol lo ayudó a dejar atrás un partido en el que no se sintió cómodo. El volante valoró además el rendimiento de los ciudadanos y ya puso la mira en el clásico del domingo.

“Recién hablaba con Diego [Aguirre] y le dije que me salvó el gol, porque en lo personal no me sentí cómodo. No fue un partido bueno para mí, perdí muchas pelotas. La verdad que no me sentí bien Por suerte, me salvó el gol”, reconoció Remedi tras el encuentro.

Justamente, consultado sobre cómo llega para el clásico, Remedi respondió entre risas: “Bien, con muchas ganas. Es un clásico y los clásicos son un partido aparte, así que esperemos tener un gran domingo”.

Y dejó claro que está disponible para lo que necesite el entrenador: “Uno siempre está preparado y está dispuesto. Quedan días, pero donde toca hay que aportar, así que con muchas ganas”.