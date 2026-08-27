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Deportes Aguirre | Club Atlético Peñarol |

Faltan detalles

Aguirre para el clásico: "Tengo diez jugadores; me falta uno para definir el equipo"

"Es un clásico y los clásicos son un partido aparte, así que esperemos tener un gran domingo”, dijo Eric Remedi.

Aguirre tiene prácticamente los once definidos para el clásico.

Aguirre tiene prácticamente los once definidos para el clásico.

 : Dante Fernandez / FocoUy
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Diego Aguirre se fue conforme con el triunfo de Peñarol ante Montevideo City Torque por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay, pero rápidamente cambió el foco hacia el partido más esperado: el clásico del próximo domingo en el Campeón del Siglo ante Nacional.

El entrenador aprovechó el encuentro para darle minutos a futbolistas que habitualmente no cuentan con tantas oportunidades y destacó especialmente la importancia de que pudieran sumar ritmo de competencia.

Sobre Eric Remedi, quién marcó el gol de la victoria y con chance de ser titular ante Nacional, Aguirre fue contundente: “Lo vi bien, hizo un buen partido. Creo que sirvió para dar justamente ritmo de juego a algunos jugadores que no tienen muchas posibilidades. Nos vino bien”.

Además, Aguirre dejó un dato concreto de cara al clásico del domingo. “Tengo diez jugadores. Me falta uno para terminar de definir el equipo”, explicó Aguirre, dejando entrever que la alineación está prácticamente resuelta, aunque todavía mantiene una interrogante: “Hay uno ahí que todavía está en veremos”.

Clásico a la vista

Eric Remedi fue autocrítico con su actuación individual tras el triunfo ante Montevideo City Torque y reconoció que el gol lo ayudó a dejar atrás un partido en el que no se sintió cómodo. El volante valoró además el rendimiento de los ciudadanos y ya puso la mira en el clásico del domingo.

“Recién hablaba con Diego [Aguirre] y le dije que me salvó el gol, porque en lo personal no me sentí cómodo. No fue un partido bueno para mí, perdí muchas pelotas. La verdad que no me sentí bien Por suerte, me salvó el gol”, reconoció Remedi tras el encuentro.

Justamente, consultado sobre cómo llega para el clásico, Remedi respondió entre risas: “Bien, con muchas ganas. Es un clásico y los clásicos son un partido aparte, así que esperemos tener un gran domingo”.

Y dejó claro que está disponible para lo que necesite el entrenador: “Uno siempre está preparado y está dispuesto. Quedan días, pero donde toca hay que aportar, así que con muchas ganas”.

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