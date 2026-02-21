Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Boston River

Desde las 20;30

Nacional visita a Progreso en Durazno pensando en el clásico

El técnico de Nacional Jadson Viera coloca cuatro cambios para enfrentar al gaucho en el Silvestre Octavio Landoni.

El técnico de Nacional, Jadson Viera.

Nacional visitará a Progreso este sábado desde las 20:30 horas en el Silvestre Landoni de Durazno, una salida donde buscará retomar la senda del triunfo y principalmente mejorar el juego colectivo.

Los albos debutaron en el Apertura venciendo 2-1 a Boston River y luego igualaron 1 a 1 ante Racing en el Gran Parque Central, en ambos cotejos dejando su rendimiento en el debe y apostando principalmente a sus individualidades.

Cuatro son los puntos que suma Nacional en el camino hacia el choque con los gauchos que además marcará la previa al clásico de la cuarta fecha.

Cuatro cambios

En cuanto al equipo varios son los cambios que planteará Jadson Viera, uno obligado por la partida de Christian Oliva al Santos de Brasil.

El otro cambio ostensible estará en los laterales donde verán acción Juan de Dios Pintado y Camilo Cándido por Emiliano Ancheta y el juvenil Federico Bais.

En la parte ofensiva se sostendrá Maximiliano Silvera un poco más retrasado e ingresará el juvenil Rodrigo Martínez, de buenas prestaciones en lo que va del 2026.

De esta forma el once sería con: Luis Mejía, Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Rodrigo Martínez; Maximiliano Gómez.

De confirmarse este once, Nicolás López estaría en el banco de suplentes junto a otros nombres de peso como el de Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro o Baltasar Barcia.

El mediocampista juvenil Luciano González integra la convocatoria para el partido entre las principales novedades, mientras que Mauricio Vera no forma parte de la lista de viajeros pero estará para el clásico.

Progreso, rival de los tricolores, llega a este duelo tras dos derrotas al hilo con Central Español y Deportivo Maldonado, en dos actuaciones completamente en el debe y necesitado de sumar.

El partido es arbitrado por Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Eduardo Varela. En el VAR estarán Andrés Cunha y Yimmy Álvarez.

