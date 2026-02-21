Nacional visita a Progreso en Durazno pensando en el clásico

Cuatro son los puntos que suma Nacional en el camino hacia el choque con los gauchos que además marcará la previa al clásico de la cuarta fecha.

Cuatro cambios

En cuanto al equipo varios son los cambios que planteará Jadson Viera, uno obligado por la partida de Christian Oliva al Santos de Brasil.

El otro cambio ostensible estará en los laterales donde verán acción Juan de Dios Pintado y Camilo Cándido por Emiliano Ancheta y el juvenil Federico Bais.

En la parte ofensiva se sostendrá Maximiliano Silvera un poco más retrasado e ingresará el juvenil Rodrigo Martínez, de buenas prestaciones en lo que va del 2026.

De esta forma el once sería con: Luis Mejía, Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Rodrigo Martínez; Maximiliano Gómez.

De confirmarse este once, Nicolás López estaría en el banco de suplentes junto a otros nombres de peso como el de Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro o Baltasar Barcia.

El mediocampista juvenil Luciano González integra la convocatoria para el partido entre las principales novedades, mientras que Mauricio Vera no forma parte de la lista de viajeros pero estará para el clásico.

Progreso, rival de los tricolores, llega a este duelo tras dos derrotas al hilo con Central Español y Deportivo Maldonado, en dos actuaciones completamente en el debe y necesitado de sumar.

El partido es arbitrado por Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Eduardo Varela. En el VAR estarán Andrés Cunha y Yimmy Álvarez.