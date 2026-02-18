Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Vera

A la cancha

Nacional con cambios: Cándido y Lucas Rodríguez serán titulares ante Progreso

Otro que puede arrancar en el once inicial ante Progreso es el "Diente" López. El delantero está recuperado y puede ser pieza clave.

Camilo Cándido sería titular en el lateral izquierdo de Nacional.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Luego del empate del pasado fin de semana, el técnico de Nacional Jadson Viera está decidido a meter mano en el equipo buscando un mejor funcionamiento para volver a la victoria.

Hay dos jugador que se perfilan para ser titulares ante el conjunto gaucho. Uno es Lucas Rodríguez en lugar de Christian Oliva y el otro que estaría en el once inicial es Camilo Cándido en lugar del juvenil Federico Bais.

El lateral viene hace días entrenando con sus compañeros y el entrenador lo largaría a la cancha este fin de semana para tenerlo en plenitud para la cuarta fecha cuando se juegue el partido clásico en el Gran Parque Central.

El otro que podría ingresar desde el vamos es Nicolás López. El delantero está recuperado de una dolencia lumbar y el técnico lo mandaría al campo en el Silvestre Octavio Landoni.

El tema es quién sale si entra el "Diente". Baltasar Barcia no tuvo un buen partido ante Racing y es una de las opciones, y la otra es Maximiliano Silvera que tampoco tuvo un gran juego ante los de Sayago.

Nacional cerró a Vera

Nacional cerró en las últimas la contratación del argentino Mauricio Vera que llegráasobre las 17 horas a Montevideo y mañana comenzará a entrenar con el plantel principal.

La negociación con Deportes Concepción de Chile se cerró a préstamo con una opción de compra baja a fin de año. Mauricio Vera nació en Buenos Aires el 8 de mayo de 1998. Juega de volante central y tuvo un pasaje por Boston River.

Si carrera empezó en River Plate argentino donde hizo las inferiores. Luego pasó a Estudiantes de la Plata, Almirante Brown, San Martín de San Juan y San Luis de Chile. Luego pasó por el Sastre donde coincidió con Jadson Viera y terminó siendo capitán del equipo de barrio Bolivar.

El volante arriba al tricolor luego de la salida de Christian Oliva a Santos de Brasil y habrá que ver si estará en la convocatoria para el partido del sábado ante Progreso en Durazno.

