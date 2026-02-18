Nacional con cambios: Cándido y Lucas Rodríguez serán titulares ante Progreso

El otro que podría ingresar desde el vamos es Nicolás López. El delantero está recuperado de una dolencia lumbar y el técnico lo mandaría al campo en el Silvestre Octavio Landoni.

El tema es quién sale si entra el "Diente". Baltasar Barcia no tuvo un buen partido ante Racing y es una de las opciones, y la otra es Maximiliano Silvera que tampoco tuvo un gran juego ante los de Sayago.

Nacional cerró a Vera

Nacional cerró en las últimas la contratación del argentino Mauricio Vera que llegráasobre las 17 horas a Montevideo y mañana comenzará a entrenar con el plantel principal.

La negociación con Deportes Concepción de Chile se cerró a préstamo con una opción de compra baja a fin de año. Mauricio Vera nació en Buenos Aires el 8 de mayo de 1998. Juega de volante central y tuvo un pasaje por Boston River.

Si carrera empezó en River Plate argentino donde hizo las inferiores. Luego pasó a Estudiantes de la Plata, Almirante Brown, San Martín de San Juan y San Luis de Chile. Luego pasó por el Sastre donde coincidió con Jadson Viera y terminó siendo capitán del equipo de barrio Bolivar.

El volante arriba al tricolor luego de la salida de Christian Oliva a Santos de Brasil y habrá que ver si estará en la convocatoria para el partido del sábado ante Progreso en Durazno.