Nacional incorporará en horas dos futbolistas mientras Carreño arma el once

Son las primeras horas de Daniel Carreño al frente del plantel principal de Nacional y ya tomó una decisión "pesada". El panameño Luis Mejía arranca como titular en esta nueva etapa del tricolor.
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Hasta hace pocos días el técnico saliente Jorge Bava consideraba al argentino Alexis Martín Arias el arquero titular. Sin embargo, el ex Cerro Porteño no pudo sostenerse en el puesto y ya en el último partido había atajado Mejía.
La titular del mundialista es la primera medida de Carreño como nuevo entrenador. Otra de las decisiones que tomó el nuevo entrenador es dejar más libre al juvenil Agustín Dos Santos. Seguramente ante Progreso lo veamos jugando atrás de Maxi Gómez, intentando generarle juego al goleador y habilitar las bandas.
Pero Carreño también cuenta con una buena noticia. Sebastián Coates fue dado de alta y esta a la orden para el partido del domingo.
Aún no se sabe que sistema va a utilizar, ni que los jugadores saltarán al campo de juego, pero el entrenador dio algunas señales. Ancheta jugaría como lateral derecho, Calvo o Tomás Viera en el lateral izquierdo y Zuculini se mantendría como volante central.
Faltan algunos entrenamientos de cara al domingo, y ahí el entrenador definirá los once. Todo hace pensar que buscará ser un equipo sólido en defensa, combativo en el medio, buscando poner a Gómez en posición de gol.
Dos refuerzos más
Nacional busca cerrar antes de este fin de semana dos nuevos refuerzos. Uno extranjero y el otro uruguayo. El extranjero puede ser Guido Mainero de Platense, aunque no es el único nombre que se maneja, mientras que Agustín Albarricín del Cagliari es el otro que manejan los albos.
Lo concreto, y según anuncio Flavio Perchman, este fin de semana cerrará seguramente esas dos incorporaciones para terminar de conformar el plantel.