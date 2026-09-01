Renunció el secretario del Ejército de EEUU tras meses de fricciones con el secretario de Guerra

El secretario del Ejército de los EEUU, Dan Driscoll, dimitió a su cargo tras un período de crecientes tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. La noticia fue confirmada por la Casa Blanca y reportada por medios como The Wall Street Journal, Fox News, CNN y Reuters.
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Motivos de la renuncia y pugna interna
Fuentes citadas por Fox News y CNN señalan que el detonante de la salida fue el desacuerdo de Driscoll con la purga de altos mandos impulsada por Hegseth, la cual incluyó la destitución en abril de 2026 del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George (actualmente subrogado por el general Christopher LaNeve). Según las informaciones, Driscoll consideraba que estas remociones arbitrarias generaron una grave "fuga de cerebros" en la cúpula militar.
Reacción oficial y futuro político
A pesar de las discrepancias internas, la Casa Blanca destacó su gestión. En un comunicado oficial, la portavoz Anna Kelly afirmó:
"El secretario Driscoll ha sido sumamente eficaz a la hora de impulsar la agenda del presidente Donald Trump para hacer que EE. UU. vuelva a ser fuerte en el Departamento del Ejército, proporcionando un liderazgo excepcional durante operaciones militares históricas, restableciendo el énfasis en la preparación y la letalidad, y colaborando en las negociaciones entre Rusia y Ucrania".
Driscoll —considerado un aliado cercano del vicepresidente J.D. Vance— planea incorporarse a su equipo de cara a las elecciones de mitad de mandato. Respecto a su sucesión, trasciende que Hegseth evalúa a su actual asesor y portavoz, Sean Parnell, para asumir la conducción del Ejército.