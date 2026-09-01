Renunció el secretario del Ejército de EEUU tras meses de fricciones con el secretario de Guerra

Motivos de la renuncia y pugna interna

Fuentes citadas por Fox News y CNN señalan que el detonante de la salida fue el desacuerdo de Driscoll con la purga de altos mandos impulsada por Hegseth, la cual incluyó la destitución en abril de 2026 del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George (actualmente subrogado por el general Christopher LaNeve). Según las informaciones, Driscoll consideraba que estas remociones arbitrarias generaron una grave "fuga de cerebros" en la cúpula militar.