Nacional marcó la cancha en ingresos de TV : ¿cuánto recibirá cada club?

La directiva presidida por Ricardo Vairo quería que los dos equipos grandes en el reparto se llevarán más plata y usted se debe de estar preguntando el porque pretendían eso.

La postura de Nacional en la cual Peñarol no voto, pero si estaba de acuerdo en que los dos equipos grandes son los que venden más entradas, más merchandising, son los equipos más mirados tanto en televisión por cable o por streaming y los que juegan más copas internacionales, por lo cual debían tener un rédito mayor.

Para el mirasol esto estaba correcto, pero no lo voto. Recordemos que el equipo presidido por Ignacio Ruglio no quería que se vaya a licitación y que la empresa Tenfield se quedará otra vez con el monopolio por 25 millones de dólares.

Nacional marcó la cancha

En cambio en Nacional, luego de una asamblea de socios y de varias reuniones entre hinchas y dirigentes, vieron que la licitación era lo mejor para el fútbol y lo fue. De 25 millones la AUF empezó a recaudar 54 millones de dólares.

Esta para Nacional no es una victoria deportiva ni va a recibir una copa, pero otra vez el equipo tricolor marca la agenda de fútbol uruguayo para el bien de todos.

El reparto terminó siendo de U$S 8.175.000 para los equipos grandes, U$S 2.000.000 para el resto de los equipos de la Primera División y uS$ 730.000 para los equipos de la Segunda División Profesional.

Esto es una gran victoria de Nacional y pese a que cobrará el doble de dinero de lo que venía cobrando, podemos decir que es una derrota del carbonero en los escritorios de la AUF.