Nacional: Peirano entre la disyuntiva de poner al Diente y arriesgarlo o pararlo

Sintió el ligamento adjunto a la articulación y ese es el dolor que tiene ahora. Pese a que intentó seguir, ese día resistió apenas 20 minutos más en cancha. Su salida, sobre los 28’, fue el final de una tarde que arrancó con esperanza y terminó con gran preocupación.

Peirano fue cauto, pero contó parte de lo que vio en el vestuario tras el partido: “Sé que estaba con hielo y me dio la sensación de afuera de que tuvo un golpe o torció. No estaba cómodo en el partido cuando había tenido la mejor semana desde el impacto y tomamos la decisión por él”, reconoció el entrenador tricolor.

Eguren es optimista

Sebastián Eguren, mánager general del club, mantuvo ayer una postura optimista en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva: “Estaba mejor que el otro día. Se dobló el tobillo al inicio del partido, pero había llegado mejor incluso que con Liverpool y Juventud. (…) Ayer estaba mejor. Estamos evaluándolo todos los días e intentando tomar la mejor decisión, sabiendo que todos los fines de semana son partidos de suma importancia para nosotros. Intentamos que todos los futbolistas estén a la orden y en eso estará la estrategia de que pueda jugar o descansar para la recuperación”.

Hoy el dolor persiste. La zona del ligamento aún le molesta y eso condiciona su evolución. Este miércoles será el día de la verdad, cuando se lo pruebe con ejercicios específicos, bajo la supervisión de la sanidad, que apuesta fuerte por la fisioterapia para aliviar la carga y desinflamar. El panorama se definirá entre mañana y pasado, cuando Peirano y el propio jugador evalúen si puede estar disponible o lo mejor es un freno.

En Nacional manejan dos caminos: o juega o para, sin medias tintas. El 14 de setiembre, en el Centenario, el Diente sufrió un esguince de tobillo durante el 2-1 tricolor contra Plaza Colonia, en un partido que se saldó con una asistencia suya en el gol del triunfo. Una semana después, jugó 70’ ante Liverpool y convirtió el empate parcial. En la fecha siguiente, con Juventud, estuvo 55’ en cancha en la igualdad 0-0.

Ahora, sabe que un mal paso podría dejarlo afuera por más tiempo. Recién hoy se sabrá si el tobillo responde y puede estar en el partido ante Danubio.